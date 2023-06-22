الثعبان يبتلع الشمس.. عرض مسرحي للأطفال بالمحلة الأحد المقبل

يستقبل مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى فعاليات العرض المسرحي "الثعبان يبتلع الشمس"، ضمن عروض مسرح الطفل التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة بمحافظة الغربية، وذلك بداية من الأحد المقبل 25 يونيو، ولمدة 3 ليال، فيما تواصل المسرحية عروضها بعد نهاية إجازة العيد الأضحى.

قصة العرض المسرحي

تدور أحداث العرض المسرحي الذي يقوم ببطولته فرقة أطفال مسرح 23 يوليو بالمحلة حول العالم الافتراضي الذي يعيش به سكان العالم، وكيف تحولوا من بشر إلى مجموعة من الروبوتات، حيث أصبحت الآلات تسيطر على مجالات الحياة كافة، في الوقت ذاته الذي يحاول فيه "أبوفيس" في تنفيذ خطته للسيطرة على العالم من خلال إطلاق فيروس خفي داخل لعبة.

فريق العمل

يقوم بتجسيد الشخصيات على المسرح: سلمى كريم، باترك نصر الله، أحمد عبد السلام، مهند سركيس، عهد علي، بسمة جمال، ودنيا ناجي، تأليف هالة مصطفى، أغاني وأشعار مجدي الحمزاوي، ألحان حسام الشريف، غناء بسنت شميس وطارق أحمد، ديكور حسين راشد، استعراضات خالد النموري، مخرج منفذ عبد العزيز خفاجي وأحمد عبد السلام، ومن إخراج إبراهيم الطنطاوي.

العرض المسرحي

جدير بالذكر أن العرض المسرحي "الثعبان يبتلع الشمس" من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ويأتي العرض ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية برئاسة الأديب جابر سركيس، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.