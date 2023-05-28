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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الدقهلية تختتم عرض "انقطاعات الموت" لفرقة السنبلاوين المسرحية

صدى البلد

شهد مركز شباب السنبلاوين، ختام العرض المسرحي "انقطاعات الموت" لفرقة السنبلاوين المسرحية، الذي قدمه فرع ثقافة الدقهلية على مدار ستة أيام متتالية منذ ٢٢ مايو الحالي، ضمن فعاليات المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

القصة للأديب البرتغالي جوزيه ساراماجو، كتابة وإخراج محمد هلال، أشعار أحمد رجب، رؤية موسيقية زياد هجرس، تأليف موسيقي وألحان مصطفى حافظ، ديكور مروان السيد، إضاءة إسلام أبو عرب، تصميم دعاية وبامفلت چون رؤوف، شارك في إعداد الرواية كريم الريفي وأحمد عمارة.

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تدور الأحداث في بلد وتبدأ بالصلاة في الكنيسة التي يترأسها الأب بركتور ويحضر هذه الصلاة أهل المدينة ويحدثهم أن الرب ابتلع الموت إلى الأبد واختفى الموت فجأة، بعد أن أعلنت كل مؤسساته الصحية عدم تسجيلها لأي حالة وفاة، لتغمر الفرحة الناس كافة لإحساسهم بأن الخلود والبقاء هو مصير الجميع، لكن هذه الفرحة سرعان ما تحولت إلى كابوس، لقد تحولت الحياة إلى جحيم من الخوف والقلق بعد الاختلال الذي حصل والذي انعكس على السير الطبيعي للمجتمع، وتتوالى الأحداث بعد اندثار مهن بعينها، وتحوّل الطب إلى ملهاة، واندلعت أزمة سياسية خانقة جعلت الحكومة والمؤسسة الدينية في حيرة خانقة.

القصة تدعو إلى مدح الموت باعتباره الوجه الخلفي للحياة، وأيضًا للتأكيد على أهمية الحياة وضرورة عيشها وتقبلها ببساطة وفن، وأن الحلم بالخلود لا يعدو أن يكون سوى خلود رمزي، ليقول في نهاية المطاف إن الموت حدث طبيعي يشبه قطف زهرة، أو تأمل للغروب، وأن لذة الحياة لا تكتمل إلا بالموت.

جاء العرض بحضور لجنة المشاهدة المكونة من المخرج يس الضوي، مهندسة الديكور مروه ماهر، الناقدة ضحى الورداني، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وقدم ضمن عروض الفرق المسرحية بإقليم شرق الدلتا الثقافي.

ثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة السنبلاوين العرض المسرحي ثقافة الدقهلية

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