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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكراه.. كيف ابتكر الكاتب إيان فليمنج شخصية جيمس بوند؟

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى ميلاد إيان فليمنج في 28 مايو 1908م، وهو كاتب إنجليزي وأديب وصحفي بريطاني بالإضافة إلى كونه ضابطا بحريا في الحرب العالمية الثانية، يشتهر بكونه مؤلف سلسلة روايات جيمس بوند.

خدم  إيان فليمنغ خلال الحرب العالمية الثانية في مخابرات البحرية البريطانية ومنها استوحى في تأليفه لسلسلة جيمس بوند.

وتحمس بفضل نجاح روايته الأولى فأصدر روايةً ثانيةً في سلسلة جيمس بوند " Live and Let Die" في عام 1954، وقد حظيت هذه الرواية باستقبالٍ جيد من قبل القراء، وخلال العشر سنوات التالية كتب عشر رواياتٍ أخرى في السلسلة ومجموعتين قصيرتين.

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كانت رواية جيمس بوند مليئة بالمغامرات المثيرة والسيارات السريعة والنساء الجميلات، ولم يستطع القراء الاكتفاء منها ومن حكاياتها الرائعة، وهذا ما جعل جيمس بوند واحدًا من أنجح أبطال الرواية الشعبية في القرن العشرين.

بعد انتهاء الحرب ترك عمله في الجيش إثر خلاف مع مسؤوليه وسافر إلى جمايكا واستقر فيها، بنى بيتا على شاطئ البحر وعاش فيه حتى آخر أيامه. 

جيمس بوند إيان فليمنج الحرب العالمية الثانية البحرية البريطانية أفلام جيمس بوند

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