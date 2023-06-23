عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ختام مبادرة أطفالنا ولقاء عن التراث الشعبي بفعاليات قصور الثقافة بالفيوم| صور

فرع ثقافة الفيوم
فرع ثقافة الفيوم

قدم فرع ثقافة الفيوم، عدداً متنوعاً من الفعاليات التي شهدتها عدة مواقع تابعة.

واختتم قسم ثقافة الطفل بالفرع فعاليات مبادرة "أطفالنا" بدار عائشة حسنين لتحسين الصحة، من خلال ورشة نفذتها عبير حسان تحدثت بها مع الأطفال عن العادات الصحية والسلوكية الصحيحة اليومية كغسل الوجه والوضوء وتنظيف الأسنان وترتيب الغرفة، وتناول الوجبات الغذائية الصحية وتنظيم وإدارة الوقت واستثمار أوقات الفراغ خلال الإجازة الصيفية، وتعزيز سلوك التعاون والإيثار بين الأطفال وبعضهم البعض، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية للأطفال نفذتها تهاني أحمد، إلى جانب ورشة حكي بمناسبة عيد الأضحى المبارك نفذتها جيهان عبد الله. 

قصور الثقافة تطلق تدريبات ابدأ حلمك بمدينة موط في الوادي الجديد| صور

بناء قدرات الشباب والتحديات.. الإيسيسكو تستقبل صحفيين وصناع محتوى يعيشون بالقدس|صور

الإسكان البديل.. ثقافة الإسكندرية تناقش أسس التغذية السليمة بـ «بشاير الخير»|صور

فرحة عيد الأضحى في لوحات فنية لأطفال الغربية|صور

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام تكرّم رئيس هيئة قصور الثقافة|صور

عالم آثار يطالب بإعلان الأول من يوليو يومًا للتراث المصري

الثعبان يبتلع الشمس.. عرض مسرحي للأطفال بالمحلة الأحد المقبل

ثقافة السلام تقدم «كهنة المعبد» ضمن الموسم المسرحي بقصور الثقافة

في معبد الفنون.. كتاب جديد للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي

مكتبة حي جنوب 

عقدت مكتبة حي جنوب محاضرة بعنوان "التراث الشعبي أطلس المأثورات الشعبية" تحدث بها الباحث ياسر حمدي، عن معنى كلمة تراث، موضحاً ماهية المأثورات الشعبية.

وشرح- بأمثلة- موضوع المحاضرة، متطرقاً للألعاب القديمة والمأكولات والأزياء التي تخص المنطقة التي نعيش بها، سواء كانت ريفية أو بحرية أو بدوية، كما أشار لأهمية تسجيل كل هذه الأشياء القديمة التي تصف مجتمعنا وهويتنا للحفاظ عليها. 

 

 عيد الأضحى

كما تضمن البرنامج، تنفيذ عدد من الورش الفنية بمناسبة عيد الأضحى، منها ورشة في نادي المرأة بمكتبة الفيوم قدمتها سيدة محمد، كما نفذت مكتبة اللاهون الفرعية ورشة تصميم أشكال فنية للمعايدة بإشراف هبة الله محمد.

أما نادي الطفل ببيت ثقافة إطسا فنفذ ورشة حكي بعنوان "جنون السرعة" تأليف د. إسماعيل عبد الفتاح من سلسلة يُحكي أن، قدمتها نجاة شعبان بإحدى حضانات المدينة. 

وقُدِّمَت الفعاليات، ضمن برنامج يونيو الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، ونظمها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

فرع ثقافة الفيوم

IMG-20230623-WA0084
IMG-20230623-WA0084
IMG-20230623-WA0083
IMG-20230623-WA0083
IMG-20230623-WA0080
IMG-20230623-WA0080
IMG-20230623-WA0079
IMG-20230623-WA0079
IMG-20230623-WA0081
IMG-20230623-WA0081
IMG-20230623-WA0082
IMG-20230623-WA0082
الفيوم مبادرة اطفالنا قصور الثقافة فرع ثقافة الفيوم المخرج هشام عطوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

بصورة مثيرة | حسين الشحات يوجّه رسالة لجمهوره بشأن التجديد للأهلي

حقيقة وفاة فنانة شابة في حادث سير مروع بالتجمّع

تدخل عاجل من الجيش السعودي لتأمين الحجاج

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

موضوعات متعلقة

بناء قدرات الشباب والتحديات.. الإيسيسكو تستقبل صحفيين وصناع محتوى يعيشون بالقدس|صور

الإسكان البديل.. ثقافة الإسكندرية تناقش أسس التغذية السليمة بـ «بشاير الخير»|صور

فرحة عيد الأضحى في لوحات فنية لأطفال الغربية|صور

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام تكرّم رئيس هيئة قصور الثقافة|صور

عالم آثار يطالب بإعلان الأول من يوليو يومًا للتراث المصري

الثعبان يبتلع الشمس.. عرض مسرحي للأطفال بالمحلة الأحد المقبل

ثقافة السلام تقدم «كهنة المعبد» ضمن الموسم المسرحي بقصور الثقافة

ترشيحاتنا

انهيار كبير.. قائد مجموعة فاجنر يعلن التمرد العسكري ضد الجيش الروسي

السعودية توزع أكثر من 2 مليون عبوة مياه زمزم في موسم الحج

تاريخية| إشادة برلمانية بكلمة الرئيس في «قمة باريس»: اتسمت بالشفافية.. وعكست أهمية دور مصر لدعم المبادرات الدولية

ربنا يهدينا جميعا.. ياسمين عز تظهر بالحجاب لأول مرة

أوباما يعود إلى الساحة بتصريحات صادمة.. والكرملين الروسي يرد

كأس مصر.. عمرو جمال يحرز هدف فاركو الأول بمرمى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام مبادرة أطفالنا ولقاء عن التراث الشعبي بفعاليات قصور الثقافة بالفيوم| صور

سفرة عيد الأضحى.. طريقة عمل الممبار

برقم صادم.. سعر فستان درة الأحمر القصير يثير الجدل

تحسين وظيفة الدماغ.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المانجو؟

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ