الفيوم.. أمسية ثقافية في إطسا بمناسبة اليوم العالمي للشعر

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أمسيات ثقافية، من خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وإشراف سماح كامل مدير عام فرع ثقافة الفيوم .

عقد نادي الأدب ببيت ثقافة إطسا أمسية شعرية بمناسبة اليوم العالمي للشعر بمشاركة القاص عويس معوض والشاعر خالد سعيد والأديب عصام الزهيري والشاعر محمد ربيع وكوكبة من الأدباء بإطسا الفيوم، بينماعقد نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان" تنظيم الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية" إدارتها كريمة منصور مسؤول الإعلام بصحة بندر الفيوم بدأت بتعريف المشكلة السكانية و اضرار الزيادة السكانية على الأفراد مع قلة الموارد المتاحة وأضرار الزيادة السكانية على الأسرة وعدم تلبية الاحتياجات واخيرا اضرار المشكلة السكانية على المجتمع وتأثيرها على الصحة والتعليم، كما استقبلت المكتبة مدرسة محسن طنطاوي الاعدادية بنات بسنورس.

كما تم عمل مسابقات ترفيهية بين الطالبات ادارتها هند عبد التواب ولعبة الأمثال الشعبية ومعلومات عامة نفذتها هناء حسن بالإضافة الي ورشة حكى بعنوان قصة أصحاب السبت ادارتها رضا محمد، الي جانب عرض عرائس قدمه قسم ثقافة الطفل بفرع ثقافة الفيوم بمكتبة الفيوم العامة بعنوان "هدية لأمي" أداء جيهان عبد الله ونعمة رجب.

فيما عقد بيت ثقافة طامية حوار مفتوح حول" قيم التعاون والمشاركة المجتمعية" إدارة حمدي الأمين رئيس مركز المعلومات بالوحدة المحلية لقرية الروضة قال الأمين أن الإلتزام بالتعاون والحرص على مساعدة الآخرين في كل ما هو نافع ومفيد يكسب الفرد رضا الله سبحانه و تعالى وأن نتعاون على الخير كما أن التعاون يساعد على زيادة الإنتاج ويعزز فرص الإستثمار في البلاد و هذا ما يسهم بدوره في القضاء على الكثير من المشكلات الاقتصادية الخطيرة مثل الفقر والبطالة، كما عقدت مكتبة الكعابي الجديدة محاضره بعنوان" آداب شهر رمضان الكريم" للشيخ مصطفى السيد، بينما عقد ايضا قسم التمكين الثقافي محاضرة بعنوان" الاستعداد النفسي لاستقبال شهر رمضان" بمدرسة الامل بنات للصم والبكم للشيخ احمد محمد ومترجم الإشارة محاسن رجب وسامح عبد الوهاب.

كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة فنية بمناسبة عيد الأم بحضور بعض من رواد المكتبة وزيارة حضانة ديزني بسنورس ونفذتها هاله عيسى وحنان اسماعيل وتم عمل بعض من الهدايا البسيطة بأقل تكلفة ممكنة كهدية بسيطة لست الحبايب في تلك الذكرى الجميلة.

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