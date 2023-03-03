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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة الفيوم تواصل تقديم المحاضرات والورش التوعوية

بعض انشطة ثقافة الفيوم
بعض انشطة ثقافة الفيوم

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة أ. لاميس الشرنوبي، بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، مجموعة من الأنشطة المتنوعة .

 

 حيث عقدت مكتبة مطرطارس الفرعية محاضرة بعنوان "الكشف المبكر بداية علاج سهلة " بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز التابع لمديرية الصحة حاضرها عادل شحاته من مركز مكافحة الإيدز تحدث عن تعريف الإيدز هو مرض نقص المناعة المكتسبة بسبب فيروس يصيب خلايا الجهاز المناعي وطرق العدوى بالإيدز ثلاثة طرق هي عن طريق الدم الملوث بالفيروس ومشتقاته في استعمال الإبر كما يحدث بين متعاطي.

 

المخدرات بالحقن، الأم المصابة بالفيروس إلى المولود أثناء الحمل أو الولادة أو أثناء الرضاعة الطبيعية

وأوضح قائلا لا ينتقل الإيدز عن طريق المصافحة أو الحمامات أو أحواض السباحة و السعال أو العطس أو لسع الناموس أو الحشرات أو مشاركة الطعام مع شخص مصاب ويتم إعطاء العلاج بالمجان للمصابين بالفيروس بمستشفى الحميات يتم تقديم الخدمة بالمركز الثابت للمشورة والفحص بجوار مركز طبي أوالوحدة المتنقلة للمشورة والفحص الاختياري .ثم أوضح رقم للاستعلام الخط الساخن بالوزارة / 08007008000 الموقع على الفيس بوك اسال استشير عن الأيدز.

 

بينما عقدت مكتبة الطفل والشباب بطامية ندوة بعنوان "كاتب وكتاب" لمناقشة أعمال أدباء نادي أدب طامية تحت التأسيس حيث تم مناقشة كتب كلا من د. رجب أبو العلا بعنوان "نقد الشعر عند رجاء النقاش"

 

كما ناقش الأديب عزت الدسوقى وروايته "الريف الحائر "الي جانب مناقشة الكاتب والمؤرخ محمد حافظ أغا وكتاب"حدث على بحر يوسف "أدار الندوة د. أشرف عبد المنعم بحضور عدد من الأدباء والمفكرين

الأديب/عويس معوض والناقد والمفكر عصام الزهيري، فيما استقبلت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة مدرسة الجون الابتدائية وتم عمل مسابقات ترفيهية بين الأطفال نفذتها عبير ناجي الي جانب وفوازير ولعبة عروستى نفذتها هند عبد التواب.

 

 كما تم عمل محاضرة بعنوان "لا للتنمر" إدارتها هناء حسن تحدثت بأن السمات الثلاث للتنمر هما : القصد، والتكرار، والقوة. فالمتنمّر يقصد إلحاق الألم، إما من خلال الأذى الجسدي أو الكلام أو السلوك المؤذي، بالإضافة الي ورشة حكى عن بعنوان" كون صديقى بحق " إدارتها هناء حسن ومعلومات عن الرسول صل الله عليه وسلم مثل نشأة الرسول صل الله عليه وسلم كما تم عمل مسرح عرائس حجا عريس أداء هناء حسن وعبير ناجى وهند عبدالتواب

 

 

 

مؤسسة حياة كريمة تنظم ندوة لنشر ثقافة العمل التطوعي بجامعة الفيوم

 

 

 

تنظمها مديرية الصحة.. ثقافة الفيوم تشارك في القوافل الطبية لأهالي المحافظة


 

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