عاجل
أخبار التوك شو: مفوض العشائر الفلسطينية يهدي النائب محمد أبو العينين الكوفية رمز المقاومة.. مصطفى بكري: نضرب تعظيم سلام للسيسي بعد إنقاذه مصر من الجماعة الإرهابية نشرة الفن.. وفاة والد الفنانة أروى جودة وتشييع جنازته ظهر اليوم.. وشائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي صبح يذوب على السرير .. مجموعة شعرية جديدة بالهيئة السورية للكتاب استجابة ل صدى البلد..وزير الصحة يوجه بمتابعة حالة الطفل اكثم وعلاجه على نفقة الدولة تأثير قرار البنك المركزي على الذهب.. هذا سعر عيار 21 اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بناء قدرات الشباب والتحديات.. الإيسيسكو تستقبل صحفيين وصناع محتوى يعيشون بالقدس|صور

منظمة الإيسيسكو
منظمة الإيسيسكو

استقبل الدكتور سالم المالك، المدير العام لـمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، عدداً من الصحفيين وصناع المحتوى الشباب الفلسطينيين، والذين يعيشون في مدينة القدس الشريف، حيث أدار حواراً معهم حول الأدوار التي تقوم بها الإيسيسكو للمساهمة في بناء قدرات الشباب بدول العالم الإسلامي، واستمع إلى وجهات نظرهم وآرائهم حول التحديات التي تواجه الشباب.

 

أهمية مدينة القدس 

 

واستهل الدكتور المالك اللقاء، بالترحيب بضيوف الإيسيسكو، مشيراً إلى أن علاقات تعاون قوية تجمع المنظمة مع فلسطين في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وذلك بتنسيق مكثف مع اللجنة الوطنية الفلسطينية، حيث تنفذ المنظمة العديد من البرامج والمشاريع، منوهاً إلى أن مدينة القدس الشريف تحظى بأهمية خاصة في رؤية الإيسيسكو وتوجهاتها الاستراتيجية. 

 

عناية المنظمة بالشباب

 

وأكد المدير العام للإيسيسكو ما توليه المنظمة من أهمية خاصة للشباب، وإعلانها عام الإيسيسكو للشباب، والذي سيشهد عقب إطلاقه من القاهرة نهاية شهر يوليو المقبل تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لفائدة شباب دول العالم الإسلامي على مدار عام كامل، مشيراً إلى أن المنظمة تنفذ عدداً من البرامج والمشاريع الطموحة الموجهة لبناء قدرات الشباب، وتشجيعهم على دخول غمار ريادة الأعمال، وتدريبهم على القيادة من أجل السلام والأمن، وصقل خبراتهم المهنية. 

فرحة عيد الأضحى في لوحات فنية لأطفال الغربية|صور

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام تكرّم رئيس هيئة قصور الثقافة|صور

عالم آثار يطالب بإعلان الأول من يوليو يومًا للتراث المصري

الثعبان يبتلع الشمس.. عرض مسرحي للأطفال بالمحلة الأحد المقبل

ثقافة السلام تقدم «كهنة المعبد» ضمن الموسم المسرحي بقصور الثقافة

في معبد الفنون.. كتاب جديد للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي

المعرض التشكيلي «الحب في يونيو».. إهداء للرئيس السيسي من الفنانة وفاء ياديس|صور

احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.. محاضرات وورش فنية بالفيوم |صور

أبرزها ورشة فنية للأطفال ذوي الهمم.. تعرف على الفعاليات الثقافية بالغربية

أفكار الشباب 

 

من جانبهم عبر الشباب عن سعادتهم بزيارة مقر الإيسيسكو، والاطلاع عن قرب على ما تقوم به المنظمة من جهود لدعم دولها الأعضاء، وخصوصاً الشباب، مشيرين إلى أن لديهم أفكاراً لبرامج ومشاريع سوف يتقاسمونها مع اللجنة الوطنية الفلسطينية ومع الإدارة العام للإيسيسكو، لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه منها. 

 

وخلال زيارتهم مقر الإيسيسكو قام الشباب بجولة في المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر المنظمة حاليا، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، ويهدف إلى إبراز الجوانب الحضارية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. 

 

 الصور 

 

 المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية
 المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية
 المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية
منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة
الإيسيسكو مدينة القدس بناء قدرات الشباب العالم الإسلامي المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

أسامة حسن : لاعب بالأهلي يوقع للزمالك رسميا وآخر معار يقترب

موضوعات متعلقة

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام تكرّم رئيس هيئة قصور الثقافة|صور

عالم آثار يطالب بإعلان الأول من يوليو يومًا للتراث المصري

الثعبان يبتلع الشمس.. عرض مسرحي للأطفال بالمحلة الأحد المقبل

ثقافة السلام تقدم «كهنة المعبد» ضمن الموسم المسرحي بقصور الثقافة

في معبد الفنون.. كتاب جديد للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي

المعرض التشكيلي «الحب في يونيو».. إهداء للرئيس السيسي من الفنانة وفاء ياديس|صور

احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.. محاضرات وورش فنية بالفيوم |صور

ترشيحاتنا

أمريكا تؤيد منح الهند العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي

كيفية استخراج أوتجديد جواز السفر

بدء صرف معاشات شهر يوليو اليوم .. تعرف على المستحقين فى قانون التأمينات الجديد

أخبار الرياضة ... نجم الأهلي يوقع للزمالك ... كهربا مهدد بالإيقاف مجددا... نبأ سار بشأن عودة بن شرقي للزمالك

دعاء الجمعة للمتوفي أبي .. اللهم أنر قبره واجعل المسك ترابه

تأثير قرار البنك المركزي على الذهب.. هذا سعر عيار 21 اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل 9 أشهر .. قصة شخص تنبأ بمأساة غواصة تيتان قرب تيتانيك

الإسكان البديل.. ثقافة الإسكندرية تناقش أسس التغذية السليمة بـ «بشاير الخير»|صور

افتكروها سمكة قرش .. كائن بحري يفاجىء أطفال يلعبون في مالطا.. فيديو

فرحة عيد الأضحى في لوحات فنية لأطفال الغربية|صور

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ