فرحة عيد الأضحى في لوحات فنية لأطفال الغربية|صور

شهدت مكتبة كفر حجازي الثقافية، الخميس، توافد العديد من الأطفال للمشاركة في فعاليات الورشة الفنية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة للاحتفال بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

حيث تسابق الأطفال المشاركون في فعاليات الورشة الفنية في رسم لوحات فنية من خلال استخدامهم للألوان الخشبية وأقلام الفلوماستر للتعبير عن مظاهر العيد، فيما قام آخرون بعمل تصميمات ونماذج لخروف العيد من خلال خامات الكارتون والقطن والفوم، بداية من رسم الخروف وحتى تزيينه.

قصر ثقافة طنطا

على جانب آخر، عقد قصر ثقافة طنطا، صباح اليوم، محاضرة توعوية بعنوان "أقنعة الإرهاب"، تم خلالها مناقشة التداعيات الخطيرة للإرهاب على الفرد والمجتمع، حيث أوضح الدكتور حسام بندق، المدرس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأن الإرهاب لم يعد عن طريق استخدام السلاح فقط، بل أصبحت له عدة أوجه تعتمد معظمها على انتشار الفكر المتطرف والشائعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، أشار سمير مهنا، وكيل وزارة الإعلام السابق بمحافظة الغربية إلى أن الإعلام بشتى صورة وأشكاله يلعب دوراً مهماً في محاربة الإرهاب والتطرف، من خلال نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ العنف، والتأكد من صحة البيانات والمعلومات المتاحة من مصادرها الرسمية قبل نشرها للجمهور، مع التأكيد على عقد العديد من الفعاليات واللقاءات للحديث حول خطورة الإرهاب على المجتمعات وعلى التنمية.