عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فرحة عيد الأضحى في لوحات فنية لأطفال الغربية|صور

صدى البلد

شهدت مكتبة كفر حجازي الثقافية، الخميس، توافد العديد من الأطفال للمشاركة في فعاليات الورشة الفنية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة للاحتفال بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. 

 

 

حيث تسابق الأطفال المشاركون في فعاليات الورشة الفنية في رسم لوحات فنية من خلال استخدامهم للألوان الخشبية وأقلام الفلوماستر للتعبير عن مظاهر العيد، فيما قام آخرون بعمل تصميمات ونماذج لخروف العيد من خلال خامات الكارتون والقطن والفوم، بداية من رسم الخروف وحتى تزيينه.

 

قصر ثقافة طنطا 

 

 

على جانب آخر، عقد قصر ثقافة طنطا، صباح اليوم، محاضرة توعوية بعنوان "أقنعة الإرهاب"، تم خلالها مناقشة التداعيات الخطيرة للإرهاب على الفرد والمجتمع، حيث أوضح الدكتور حسام بندق، المدرس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأن الإرهاب لم يعد عن طريق استخدام السلاح فقط، بل أصبحت له عدة أوجه تعتمد معظمها على انتشار الفكر المتطرف والشائعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

 

 

ومن جانبه، أشار سمير مهنا، وكيل وزارة الإعلام السابق بمحافظة الغربية إلى أن الإعلام بشتى صورة وأشكاله يلعب دوراً مهماً في محاربة الإرهاب والتطرف، من خلال نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ العنف، والتأكد من صحة البيانات والمعلومات المتاحة من مصادرها الرسمية قبل نشرها للجمهور، مع التأكيد على عقد العديد من الفعاليات واللقاءات للحديث حول خطورة الإرهاب على المجتمعات وعلى التنمية.

الغربية الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة عيد الأضحى قصر ثقافه طنطا خطورة الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

بعد تطبيق الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار السجائر الرسمية وموعد انخفاضها

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

الجزيرة قرر الاستغناء عنه | شوبير يزف نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن بن شرقي

موضوعات متعلقة

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام تكرّم رئيس هيئة قصور الثقافة|صور

عالم آثار يطالب بإعلان الأول من يوليو يومًا للتراث المصري

الثعبان يبتلع الشمس.. عرض مسرحي للأطفال بالمحلة الأحد المقبل

ثقافة السلام تقدم «كهنة المعبد» ضمن الموسم المسرحي بقصور الثقافة

في معبد الفنون.. كتاب جديد للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي

المعرض التشكيلي «الحب في يونيو».. إهداء للرئيس السيسي من الفنانة وفاء ياديس|صور

احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.. محاضرات وورش فنية بالفيوم |صور

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق : كولر أعاد زمن جوزيه.. وهذا سر ابتعاد شادي حسين

الصلاة على النبي يوم الجمعة .. صيغة شريفة تكفي همك وتغفر ذنبك

أزهري يوضح شروط أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه

عطل عالمي يضرب موقع يوتيوب

للتصوير .. بيومي فؤاد : كنت يوميا بروح من الغردقة للقاهرة لمدة 6 أيام

سعر الذهب اليوم الجمعة 23-6-2023 بعد قرار البنك المركزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحة عيد الأضحى في لوحات فنية لأطفال الغربية|صور

أشعلت السوشيال ميديا .. شاهد| داليا البحيري بفستان صيفي أنيق

تنبؤ منذ عام 2006..علاقة صادمة بين مسلسل ذا سيمبسونز والغواصة تيتيان وتيتانك

شائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي| شاهد أحدث إطلالاتهما سويا

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ