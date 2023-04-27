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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

تمديد استضافة معرض ومتحف السيرة النبوية بمقر الإيسيسكو لستة أشهر

صدى البلد

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن تمديد استضافة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر المنظمة في العاصمة المغربية الرباط، لمدة ستة أشهر أخرى، نظرا للإقبال الكبير الذي يشهده المعرض والمتحف.

وبهذه الموافقة الملكية ستصل استضافة مقر الإيسيسكو للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، إلى نحو عام كامل، بداية من الافتتاح الرسمي في 17 من نوفمبر 2022، بحضور ولي عهد المملكة المغربية.

ويعد المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بمقر منظمة الإيسيسكو، النسخة الأولى من معارض السيرة النبوية خارج المملكة العربية السعودية، ويقع مقره الرئيس بالمدينة المنورة، ويُقام في الرباط تحت رعاية الملك محمد السادس، وبشراكة استراتيجية ثلاثية بين الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء.

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ويشهد المعرض والمتحف، منذ فتح أبوابه أمام الجمهور العام في 28 من نوفمبر 2022، إقبالا كبيرا من جميع الفئات العمرية، سواء من المواطنين المغاربة أو المقيمين وزوار المملكة المغربية، حيث وصل عدد زواره حتى الآن ما يقارب المليون ونصف المليون زائر، واستقبل عددا كبيرا من الشخصيات والعلماء ورواد الفكر من دول العالم الإسلامي وخارجه، وأصبح وجهة للراغبين في التعمق بمعرفة تفاصيل أكثر حول السيرة النبوية الشريفة.

ويسعى المعرض والمتحف إلى تقديم رسالة الإسلام ممثلة في العدل والسلام والرحمة والتسامح والتعايش والاعتدال، اعتمادا على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي المضيء، ويفتح أبوابه للزيارة أمام الجمهور العام بالمجان، من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الإثنين.

ويسعد المعرض والمتحف باستقبال زائريه مجانا من خلال حجز التذاكر للأفراد عبر الرابط: http://tickets.ma.salamfairs.com.sa ، ولحجز زيارة المجموعات يمكن التواصل مع ممثل خدمة العملاء على رقم الهاتف: 00212761222222

إيسيسكو السيرة النبوية العالم الإسلامي الملك محمد السادس المملكة المغربية العاصمة المغربية الرباط حضارة الإسلام

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