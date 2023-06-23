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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الإسكان البديل.. ثقافة الإسكندرية تناقش أسس التغذية السليمة بـ «بشاير الخير»|صور

فرع ثقافة الإسكندرية
فرع ثقافة الإسكندرية

عقدت إدارة الشئون الثقافية بفرع الإسكندرية محاضرة بعنوان "التغذية المتكاملة وفقاً للمعطيات الاقتصادية" بمدرسة أميرة لطفي الابتدائية الرسمية لغات بمدينة بشاير الخير ٣-٥، تحدثت خلالها د. ميرفت الغمري -استشاري تغذية- عن القيمة الغذائية للوجبات التي يتناولها الفرد وفقاً لاحتياجاته من العناصر المختلفة كالفيتامينات والبروتينات والأملاح والكربوهيدرات.

 

وأشارت "الغمري" إلى ضرورة أن يحتوي النظام الغذائي على العناصر الغذائية كافة مع الحرص على تناول السلطات الخضراء والخضروات المتنوعة، لاحتوائها على الفيتامينات والأملاح الأزمة لبناء الجسم، وكذلك البقوليات الغنية بالبروتينات ومنتجات الألبان الغنية بالكالسيوم.

واختتمت حديثها بأن الأسرة عليها أن تنتقي الأصناف الغذائية بشكل يضمن القيمة الغذائية في ظل المعطيات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه لا يرهق كاهل الأسرة.. خاصة محدودي الدخل. 

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فن البورتريه 

 

أعقب ذلك ورشة فنية لتعليم رسم البورتريه بالنسب التشريحية بإشراف الفنان التشكيلي مهاب السنباوي، واختتم اليوم بعرض فني لفرقة الإسكندرية لفنون متحدي الإعاقة، قدمت خلاله باقة متميزة من الفقرات الاستعراضية بقيادة كابتن مصطفى جابر منها: أرض الشرق، رسالة، الصعيدي و الحصان، وغيرها من الاستعراضات التي تفاعل معها الحضور.

 

ثقافة الإسكندرية 

 

جاءت الفعاليات استمراراً لأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، التي تقدمها بمناطق الإسكان البديل في عدة محافظات، وضمن خطة فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان المنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم، وبإشراف د. جيهان حسن المشرف العام للمشروع الثقافي لمناطق الإسكان بديل العشوائيات. 

 

صور  الفاعليات  

 

فرع ثقافة الإسكندرية 
فرع ثقافة الإسكندرية
فرع ثقافة الإسكندرية
فرع ثقافة الإسكندرية
فرع ثقافة الإسكندرية
فرع ثقافة الإسكندرية

 

الاسكندرية رسم البورتريه الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الإسكان البديل فرع ثقافة الإسكندرية

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