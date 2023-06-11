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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ثقافة المنيا تختتم العرض المسرحي مغامرة رأس المملوك جابر

صدى البلد

اختتمت فرقة بيت ثقافة بني مزار المسرحية، أمس الجمعة، على مسرح مدرسة الثانوية الحديثة بنات، ليالي العرض المسرحي "مغامرة رأس المملوك جابر"، ضمن الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وبحضور لجنة التحكيم الدكتور أحمد خليفة، الناقدة أمل ممدوح، ومهندس الديكور مجدي عبد الظاهر، إكرامي اسماعيل من إدارة المسرح، قدمت الليلة الأخيرة من العرض الذي تدور أحداثه حول مقولة الفيلسوف الكندي د. آلان دونو في كتابه نظام التفاهة، حيث نجحت منصات التواصل في ترميز التافهين وتحويلهم إلى نجوم، وتلك المنصات تكون هلامية الهدف لها ولا تقدم أي منتج، والتي تكون سببا في هلاك أصحابها.

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العرض تأليف سعد الله ونوس، أشعار فتحي عبد الجيد، ألحان مدحت نظير، ديكور وملابس مدحت شعبان، استعراضات صابر سيد صابر، إضاءة محمد عبد الحكم، من إخراج غريب مصطفى.

"رأس المملوك جابر" قدم على مدار أسبوع ضمن عروض فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، من إنتاج الادارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، استمرارا للعروض المسرحية المكثفة لقصور الثقافة ضمن فعاليات الموسم المسرحي الحالي.

ثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الصعيد الثقافي العرض المسرحي الفنان هشام عطوة بيت ثقافة بنى مزار

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