عبدالحي أديب شيخ كتاب السيناريو.. شكل وعي وثقافة الجمهور وترشح للأوسكار

يصادف اليوم ذكري وفاة شيخ كتاب السيناريو فى مصر الكاتب "عبدالحي أديب"، الذي قدم للسينما المصرية عشرات الأعمال الفنية الشهيرة التي حققت نجاحا منذ بدايتها وكان أول وأبرز أفلامه باب الحديد الذي شارك في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

أفلام قام بكتابتها

على مدار أكثر من 40 سنة كتب "عبدالحي أديب" حوالى 200 عمل سينمائي، وهو إنتاج غزير لكاتب، كتب فيلم "باب الحديد" بطولة "فريد شوقي" و"هند رستم"، وفيلم "صغيرة على الحب" بطولة "سعاد حسني" و"رشدي أباظة"، وفيلم "قضية سميحة بدران"بطولة " نبيلة عبيد"، و"سعد اليتيم"، و فيلم "إستاكوزا"، و"امرأة واحدة لا تكفي" والإتنين بطولة "أحمد زكي".. برضه كتب أفلام "امرأة على الطريق"، "مذاكرات مراهقة"، و"بيت القاضي"، وغيرهم، كان أخر فيلم كتبه هو "ليلة البيبي دول" تم تصويره بعد وفاته وضم نخبة من أهم الفنانين مثل "نور الشريف"، "محمود عبدالعزيز"، “ليلي علوي”.

بالاضافة إلى فيلم "أم العروسة" بطولة "تحية كاريوكا" و "عماد حمدي"، و الفيلم تم إنتاجه سنة 1963 هو الفيلم المصري الوحيد الذي وصل للترشيحات النهائية للأوسكار كأفضل فيلم أجنبي.

عبدالحي أديب لم يكن نشاطه الفني وعبقريته فى كتابة السيناريو مقتصرة على مصر فقط، ولكن كتب 6 أفلام للسينما التركية منهم: (الجبار، شيطان البوسفور، رجل لا يعرف الخوف، ومغامرات في إسطنبول، والصعلوك).

قدم أيضًا فيلم "جميلة" وهو إنتاج إيراني تركي مشترك ومن إخراج "هولكي سانر".. كما إنه قدم أفلاما فى سوريا ولبنان مثل: (سائق الملايين، الأستاذ أيوب، باى باى يا حلوة، التعابين الثلاثة، والمدرسة ولاعب الكرة)..

أنجب 3 أولاد هما بالترتيب الإعلامي والكاتب الصحفي "عمادالدين أديب" وهو الذي خلف والده في كتابة السيناريو وكانت أول أعماله سيناريو فيلم "زوجة رجل مهم"، والإبن الوسطاني هو المذيع "عمرو أديب"، والإبن الأصغر هو المخرج السينمائي "عادل أديب" اللى أخرج فيلم "ليلة البيبي دول" تأليف والده.

توفي "عبدالحي" يوم الأحد 10 يونيو 2007 وكان عمره 79 سنة، 40 سنة منهم شكّل بعمله من خلالهم ثقافة ووعي الجمهور العربي، وكان مثالا حيا للتفكير خارج الصندوق لكتابة السيناريو، ولهذا لقب "شيخ كتّاب السيناريو".