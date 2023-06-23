ابن الملكة كليوباترا وآخر حكام البطالمة|معلومات مجهولة عن بطليموس في ذكرى ميلاده.. تفاصيل

يصادف يوم 23 يونيو ذكرى ميلاد بطليموس الخامس عشر، ابن الملكة كليوباترا السابعة والإمبراطور الروماني يوليوس قيصر.

قيصرون.. آخر ملوك الفراعنة البطالمة



وُلد بطليموس قيصر المعروف باسم قيصرون – وتعني قيصر صغير – يوم 23 يونيو من عام 47 قبل الميلاد، وهو آخر سليل ملوك الفراعنة البطالمة، جده الأكبر بطليموس الأول أحد قادة الإسكندر الأكبر، وأمه هي كليوباترا السابعة ملكة مصر الشهيرة ووالده يوليوس قيصر إمبراطور روما وأحد أعظم القادة العسكرين والحكام في التاريخ.

نهاية حكم البطالمة لمصر

حكم بطليموس الخامس عشر بجانب أمه كليوباترا السابعة بعد معركة أكتيوم البحرية وموت أمه، وكان عمره حينها 17 عاماً.

استطاع بطليموس الخامس عشر الهرب مع بعض مرافقيه إلى الهند، وبالرغم من أنه قيصرون لم يتولى الحكم بمفرده؛ لكنه ظل الحاكم الشرعي لمصر و أحد ورثة والده يوليوس قيصر.

غدر به أخوه غير الشقيق لأبيه "أغسطس قيصر"، حيث قتله في 23 أغسطس عام 30 قبل الميلاد، وبرحيله انتهى حكم أسرة البطالمة لمصر.