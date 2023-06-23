عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ابن الملكة كليوباترا وآخر حكام البطالمة|معلومات مجهولة عن بطليموس في ذكرى ميلاده.. تفاصيل

بطليموس الخامس عشر
بطليموس الخامس عشر

يصادف يوم 23 يونيو ذكرى ميلاد بطليموس الخامس عشر، ابن الملكة كليوباترا السابعة والإمبراطور الروماني يوليوس قيصر. 

قيصرون.. آخر ملوك الفراعنة البطالمة


وُلد بطليموس قيصر المعروف باسم قيصرون – وتعني قيصر صغير – يوم 23 يونيو من عام 47 قبل الميلاد، وهو آخر سليل ملوك الفراعنة البطالمة، جده الأكبر بطليموس الأول أحد قادة الإسكندر الأكبر، وأمه هي كليوباترا السابعة ملكة مصر الشهيرة ووالده يوليوس قيصر إمبراطور روما وأحد أعظم القادة العسكرين والحكام في التاريخ.

ختام مبادرة أطفالنا ولقاء عن التراث الشعبي بفعاليات قصور الثقافة بالفيوم| صور

قصور الثقافة تطلق تدريبات ابدأ حلمك بمدينة موط في الوادي الجديد| صور

بناء قدرات الشباب والتحديات.. الإيسيسكو تستقبل صحفيين وصناع محتوى يعيشون بالقدس|صور

الإسكان البديل.. ثقافة الإسكندرية تناقش أسس التغذية السليمة بـ «بشاير الخير»|صور

فرحة عيد الأضحى في لوحات فنية لأطفال الغربية|صور

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام تكرّم رئيس هيئة قصور الثقافة|صور

عالم آثار يطالب بإعلان الأول من يوليو يومًا للتراث المصري

الثعبان يبتلع الشمس.. عرض مسرحي للأطفال بالمحلة الأحد المقبل

ثقافة السلام تقدم «كهنة المعبد» ضمن الموسم المسرحي بقصور الثقافة

 نهاية حكم البطالمة لمصر 

حكم بطليموس الخامس عشر بجانب أمه كليوباترا السابعة بعد معركة أكتيوم البحرية وموت أمه، وكان عمره حينها 17 عاماً.

استطاع بطليموس الخامس عشر الهرب مع بعض مرافقيه إلى الهند، وبالرغم من أنه قيصرون لم يتولى الحكم بمفرده؛ لكنه ظل الحاكم الشرعي لمصر و أحد ورثة والده يوليوس قيصر.

غدر به أخوه غير الشقيق لأبيه "أغسطس قيصر"، حيث قتله في 23 أغسطس عام 30  قبل الميلاد، وبرحيله انتهى حكم أسرة البطالمة لمصر.

بطليموس الخامس عشر الملكة كليوباترا السابعة يوليوس قيصر معركة أكتيوم البحرية أغسطس قيصر قيصرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو بكأس مصر

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

الزمالك يتعاقد مع أحمد ميهوب حارس المحلة لمدة 4 سنوات

العشري يقاطع المؤتمر الصحفي عقب لقاء الزمالك وفاركو

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الزمالك أمام فاركو

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

موضوعات متعلقة

ختام مبادرة أطفالنا ولقاء عن التراث الشعبي بفعاليات قصور الثقافة بالفيوم| صور

قصور الثقافة تطلق تدريبات ابدأ حلمك بمدينة موط في الوادي الجديد| صور

بناء قدرات الشباب والتحديات.. الإيسيسكو تستقبل صحفيين وصناع محتوى يعيشون بالقدس|صور

الإسكان البديل.. ثقافة الإسكندرية تناقش أسس التغذية السليمة بـ «بشاير الخير»|صور

فرحة عيد الأضحى في لوحات فنية لأطفال الغربية|صور

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام تكرّم رئيس هيئة قصور الثقافة|صور

عالم آثار يطالب بإعلان الأول من يوليو يومًا للتراث المصري

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والصحة | لدغة حشرة تصيب صغار السن بمرض خطير.. تحذير من ملابس تجذب الناموس.. سعر فستان درة الأحمر القصير يثير الجدل.. صور أمينة خليل من المالديف

فضل يوم عرفة.. يكفر ذنوب سنتين ويحسدنا اليهود عليه

قبل 30 يونيو.. مصطفى بكرى يكشف تفاصيل لقاء محمد مرسى بالفريق السيسى بقصر القبة

السعودية.. تفاعل واسع بعد تداول فيديو لحركة الطائرات في آخر يوم لوصول الحجاج| شاهد

بوسي تكشف لأول مرة السبب الحقيقي لخلافاتها مع طليقها.. ماذا قالت؟

بكاء الفنانة بوسي بعد حديثها عن والدتها الراحلة.. ضهري انكسر من بعدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لك عند تناول طبق من البليلة يوميا؟.. لن تتوقع

أحترس من الإفراط في تناول هذا المشروب الصيفي

ختام مبادرة أطفالنا ولقاء عن التراث الشعبي بفعاليات قصور الثقافة بالفيوم| صور

سفرة عيد الأضحى.. طريقة عمل الممبار

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ