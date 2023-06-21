عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 29 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمركز بنى مزار

إزالة التعديات
إزالة التعديات

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إن حملات الإزالة مستمرة على قرى ومراكز المحافظة ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، لافتاً إلى أنه تم إزالة 29 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال عدد من حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية و أراضى أملاك الدولة، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وممتلكاتها.

 

«تموين المنيا» تضبط 71 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

محافظ المنيا يشدد على الانتهاء من تطهير شبكات الصرف وتمهيد الطرق بالقرى

من جانبه، استعرض عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، جهود الوحدة المحلية في تنفيذ حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ21 بالتعاون مع الجهات المعنية ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بدون ترخيص ، منها 8 حالات تعد بشوارع : المدينة المنورة و السلام و المغسلة، إلى جانب إيقاف حالة بناء مخالف والتحفظ على معدات وأدوات البناء المستخدمة، وإزالة حالتي تعد علي أرض زراعية بحوض الشيخ أحمد علي وحوض العمدة، و٤ حالات بناء خارج الحيز العمراني أرض إصلاح زراعي بقريتي الجرنوس وشلقام، وفك شده خشبية بقرية الجندية لمنزل داخل الحيز العمراني دور أول بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف رئيس المركز، أنه تم إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية في حي شرق المدينة منها 5 حالات تعد على الأرض الزراعية، وحالة ردم أساسات لبناء بدون ترخيص بشارع المدينة المنورة، و٥ حالات تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية الجرنوس، بالإضافة إلى إيقاف حالة تعد على أرض إصلاح زراعي بالمهد بحوض الدمرداش بقرية القيس ، كما تم التصدي لحالة تعد بحفر أساسات بقرية إبشاق ، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتحويل الأمر للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

المنيا تعديات على الأراضي الزراعية حملات الازالة اراضي املاك الدولة استرداد أراضي الدولة البناء المخالف الحفاظ على الرقعة الزراعية حملات ازالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

النيابة العامة تأمر بحبس معيد طب طنطا شرع في قتل أستاذ بالكلية

عمليات بيع كبيرة في سوق الذهب بمصر قبل إجازة عيد الأضحى

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

سطلانة وهدف كهربا "فشنك" والزوجة الثانية| أشهر 10 تصريحات ساخرة لمرتضى منصور

عاودت الهبوط.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء وهذا سعر عيار 21

700 جنيه|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب لأول مرة بمصر وعيار21 مفاجأة

ترشيحاتنا

فيلم هوليود.. زيلينسكي يعترف: الهجوم المضاد أبطأ مما هو مطلوب

الدولار يفاجئ الجميع.. تحركات جديدة للأخضر أثناء شهادة جيروم بأول أمام الكونجرس|تفاصيل

يسري نصرالله: محمد رمضان مثل نادية الجندي نمبر 1

الوزراء يوافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة الاحتفال بتأسيس البنك الأهلي

الصحة: فحص 297 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

ميثاق التمويل العالمي الجديد.. الرئيس السيسي يصل مقر إقامته في باريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستانها بنصف مليون جنيه.. إطلالات أثارت الجدل لـ تارا عماد

أول تعليق للطفل يزن صاحب فيديو ترند فاذر بالشنب المستعار

بعد صورتها بدون فلتر.. لقطات أثارت الجدل لـ ياسمين عز

رغم تفضيلها القاع.. رصد سمكة قرش البقرة قبالة ساحل منتجع إسباني شهير

فيديو

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

تراجع غير مسبوق يضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار

فتوات وشيكات بـ8 ملايين جنيه.. القبض على زوج الفنانة بوسي بسبب طليقها

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ