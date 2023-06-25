كلية الدراسات الأفريقية العليا: منتدى أثر بصمة الكربون يشهد تسليم شهادات للمدربين

نظمت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، منتدى "أثر بصمة الكربون لصناعة البلاستيك علي تغير المناخ"، بالتعاون مع الفريق التطوعي للعمل الإنساني، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة .

ومن جانبه، قال الدكتور عطية طنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، إن المنتدى نظمته الكلية بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني الحاصلة على الجودة في التدريب وأحد الرواد في حساب البصمة الكربونية وأسواق الكربون.

كما أشار إلى أن المنتدى سوف يشهد تسليم شهادات للمدربين في الدورة التدريبية التي تُعد الأولى في الوطن العربي وواحدة من أكثر الدورات التدريبية المهنية الأولى في مصر التي توفر إرشادات للخبراء حول المنهجية الدولية لحساب البصمة الكربونية والتحقق من شهادات الكربون وذلك للمديرين في شركات القطاع الخاص والعام والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات الأعمال وذلك لتحديد وإدارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الخاصة بهم وفقًا لبروتوكول غازات الاحتباس الحراري GHG PROTOCOL الذي قدمه معهد الموارد والتحقق لأهداف الكربون وفقا للمعيار العالمي ISO ١٤٠٦٤ ، ١٤٠٦٧.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة ساهمت في ملف التغيرات المناخية من خلال العديد من الإجراءات، أبرزها إنشاء الجامعة مكتب الاستدامة التنموية والبيئية عام 2021، والذي يُعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية، لتضمين الاستدامة في المناهج والبحوث وخدمة المجتمع، وأصدرت دليل الحياة المستدامة للطالب الجامعي، ونظمت العديد من الندوات وورش العمل.

كما شاركت في فعاليات منتدى أنشطة الجامعات لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، بـ 3 أبحاث علمية و 5 نماذج محاكاة لمخرجات الأبحاث العلمية، ونظمت معرضًا من أفكار مشروعات أبحاث علمية للتوعية بالتحديات المناخية، ودربت 200 طالب وطالبة لإعداد نموذج محاكاة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووقعت بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة والبنك الدولي لإنشاء أول برامج جامعية لعلوم البيئة بأفريقيا والشرق الأوسط، كما استحدثت برنامجي علوم وتكنولوجيا البيئة والعلوم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، للتصدي للمشكلات البيئية والتغير المناخي،