عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل صحة الشيوخ: زيارة رئيس وزراء الهند لمصر مؤشر على عمق العلاقات

الدكتور حسين خضير
الدكتور حسين خضير - وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن زيارة رئيس وزراء الهند للقاهرة مؤشر لقوة واستقرار الدولة المصرية من ناحية، وعمق العلاقات المصرية الهندية من ناحية أخرى، خصوصا أنها الزيارة الأولى له منذ توليه الحكم 2014.

وقال خضير، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، الأحد، إن العلاقات المصرية الهندية تشعبت في كثير من المجالات، كما ارتفع التبادل التجاري إلى نحو 7 مليارات دولار سنويًا، وهناك إصرار من القيادتين المصرية والهندية على الوصول به إلى 12 مليار دولار.

وأشار وكيل صحة الشيوخ، إلى الاتفاق مؤخرا مع الجانب الهندي، على ضخ استثمارات لإقامة مشروعات هندية جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على تشجيع الاستثمارات بين البلدين. 

ونوه إلى ما قاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن مصر تتطلع لإرساء علاقة استراتيجية بين البلدين في مجال تبادل السلع الاستراتيجية، ولا سيما ما يتعلق بأن تصبح الهند إحدى الدول الأساسية في توريد القمح إلى مصر.

واختتم بأن الهند قوة سياسية واقتصادية كبيرة اليوم، كما أن دعوة الهند لمصر لتكون ضيف شرف الدورة القادمة لقمة العشرين دلالة على عمق العلاقات بين مصر والهند وتميزها، واحتفاء القيادة الهندية بالدور الذي تلعبه مصر على المستويين الإقليمي والعالمي.

رئيس وزراء الهند العلاقات المصرية الهندية التبادل التجاري الاستثمارات توريد القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

أزمات الأبيض تتواصل.. لاعبو الزمالك يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

بسبب الكيمياء .. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

محمد صلاح يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الهلال السعودي

سيناريو مجنون| فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي.. لن تتخيلها

السيارة إتعجنت .. حادثة مروعة بمدينة رأس سدر

الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مراسل القاهرة الإخبارية: بريجوجين في زيارة لبيلاروسيا تستمر أياما

غير قابل للحل.. أول تحرك برلماني بسبب صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

الخوف يملأ قلوب رجال السلطة وسكان المدينة| موسكو في حالة تأهب رغم انسحاب فاجنر.. تفاصيل

10 % زيادة في مصنعية المشغولات الذهبية والسبائك وزن 100 جرام.. تفاصيل

خطة عمل القاهرة بالعيد.. أماكن الصلاة والأضحية و6000 أتوبيس لخدمة المواطنين

هل يجوز قص الشعر أو الأظافر للمحرم؟.. دار الإفتاء: التعمد يستوجب الفدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار جميل جميل المغازى وشقيقته فى جنازة والدهما.. صور

أول صور للفنان طارق النهرى على سرير المستشفى

طريقة عمل الكبدة البلدي

بسبب صورة جماعية|أم تخسر نصف وزنها بسبب الإحراج على السوشيال ميديا.. صور

فيديو

ابن عاق ودبدوبة.. والد حسام حبيب يضرب مجددًا| ما القصة؟ «فيديوجراف»

جمدت بويضاتى .. ديما بياعة تروى معاناتها للحصول على هرمونات

فنانة شهيرة داخل قسم شرطة فى إيطاليا.. تفاصيل

فيديو لأصدقاء عريس يثير الجدل بتصرف غريب بعد حفل الزفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ