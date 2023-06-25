رحلة البحث عن تاج المعرفة في عرض للأطفال بروض الفرج

شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، انطلاق العرض المسرحي "معروف فى بحر الحروف" وذلك ضمن فعاليات الموسم المسرحي للطفل، والذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور الأحداث حول الأميرة التي تبحث عن تاج المعرفة ويعلن الوزير في البلاد عن طلب الأميرة للزواج ممن يحضر لها تاج المعرفة، ولا يشترط حسبه ولا نسبه، وفي هذا العرض طرح المخرج معالجة بين الزمن الحالي وزمن أحداث العرض.

العرض تأليف حسام الدين عبد العزيز، إخراج صافيناز محمد، ديكور حسام عبد الحميد، تنفيذ ديكور حمدى المحمدي، أشعار عماد الدين شورى، ألحان وتوزيع مصطفى حافظ، ومن بطولة مازن أحمد، زينب علي، ندى عمرو، جنى أحمد، جودى أحمد، هبه شبل، عماد الدين شورى، أدهم محمد، ريتاج فتحي، كريم، هنا، عبد الرحمن، ملك، سها، منى، رضا عمرو، بسملة سيف، د. شيرين، دعاء.

جاء العرض بحضور لجنة المشاهدة المكونة من الناقد المسرحي أحمد خميس، والمخرج السينمائي والمسرحي جمال قاسم، ومهندس الديكور أمين مرعي.

"معروف في بحر الحروف" يقدم بإشراف فرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث.