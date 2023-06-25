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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصة الضوء الخالدة من الفضاء إلى أرض الفن مع "ناسا"

صدى البلد

يشهد استديو "آرت هاوس" في نيويورك، معرضاً فنياً بالتعاون مع وكالة "ناسا" للفضاء، بعنوان "Beyond the Light"، أو ما وراء الضوء"، يأخذ المشاهد في رحلة آسرة عبر الكون، من خلال أعمال فنية لم يسبق عرضها من قبل، وتجسّد رحلات الفضاء التي تمّ التقاطها بواسطة تلسكوب "James Webb".

يمتدّ المعرض حتى 31 أغسطس، وهو نتاج تعاون مكثّف بين المختصّين في السمعيات والمرئيات في "آرت هاوس"، ومجموعة من علماء الفيزياء الفلكية والفيزياء الشمسية واستوديو التصوير العلمي التابع لـ "ناسا".  

وأوضح الاستديو في بيان أن "ناسا" زوّدت الفريق الفني بالبيانات الأكثر تأثيراً التي جمعتها. ثم طوّر الاستوديو الهوية المرئية للمعرض، وجعلها تنبض بالحياة بأعلى دقّة ممكنة، عبر استخدام أحدث التقنيات الإبداعية، إذ يغمرك المعرض في قصّة الضوء الخالدة.

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أشعل خيالك

وتحت شعار "أشعل خيالك أبعد مما هو مرئي وادخل إلى الأعماق غير المرئية لكوننا"، نشر الاستديو بياناً قال فيه، "إن المعرض هو تعبير فني أصلي عن الاكتشافات العلمية، وهو قصّة الابتكارات البشرية التي ساعدتنا على رؤية ما وراء خيالنا، وأبعد ما في الكون". 

أضاف: "تمّ تطوير هذه التجربة الفنية الغامرة بأحدث التقنيات، بما في ذلك الإنتاج المرئي بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والأصوات الموسيقية الأصلية التي تم إنشاؤها من بيانات المجرّات، والصور المذهلة التي التقطها تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، وكلها تتخطى حدود خيالنا، وتستكشف الكون  وما خلفه".

شارك فريق "آرت هاوس"  في جلسات العمل الجارية مع مركز "جودارد" لرحلات الفضاء التابع لناسا، وفريق مهمة "جيمس ويب" التابع لمعهد علوم تلسكوب الفضاء (STScI) ، وقسم "ويليام إتش ميلر الثالث" للفيزياء والفلك بجامعة جونز هوبكنز. 

وقال ساندرو كيريسليدزي ، كبير مسؤولي الإبداع في "Artechouse": "نعتقد أن الفن والعلوم والتكنولوجيا يمكن أن يجتمعوا لتقديم تجربة رائعة، إذ يأخذ المعرض العلم والبيانات الموجودة، ويعيدها إلى الحياة بأسلوب فني غير مسبوق".

عام 2007، أصدر تلفزيون ناسا سلسلة من الفيديوهات بعنوان "ما وراء الضوء" لتثقيف الجمهور حول عمل "Chandra"، وهو تلسكوب فضائي استخدم ضوء الأشعة السينية، لاستكشاف أكثر ملامح خطرة ورائعة للكون، مما لا تستطيع أعيننا رؤيته ".

بعد مرور خمسة عشر عاماً، أصبح لدى ناسا مجموعة جديدة بمليارات الدولارات تدور حول الأرض، وهي تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، وقد تمّ تحسين إنتاجها الإعلامي بشكل كبير.

تجدر الإشارة إلى أن "آرت هاوس"، هي أوّل منظمة فنية مبتكرة في مجال الفن التجريبي، مكرّسة لتقاطع الفن والعلوم والتكنولوجيا، تنشئ وتنتج وتقدّم معارض مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا، وتوسّع إمكانات الفن وطرق اختباره.

ناسا الاكتشافات العلمية الذكاء الاصطناعي تلسكوب جيمس ويب تلسكوب جيمس ويب الفضائي

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