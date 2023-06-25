تعرف على فعاليات وأنشطة قطاعات الوزارة في عيد ‏الأضحى ‏المبارك

‎ اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، برنامج ‏الفعاليات ‏والأنشطة الثقافية والفنية، التي تُقدمها قطاعات وزارة الثقافة، ‏للجمهور المصري، بالقاهرة والمحافظات، احتفاءً بعيد الأضحى ‏المبارك‎، والذي يشهد عددًا من المفاجآت، من بينها، إقامة فعاليات متعددة بمدينة العريش، وعودة الحياة لسيرك العريش، وإقامة كرنفالات فنية متنوعة في المحافظات، بالإضافة إلى أنشطة الأحياء بديل العشوائيات، وأكثر من 14 عرضًا مسرحيًا على مسارح الدولة.

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التهنئة لأبناء الشعب ‏المصري، والأمة العربية، بقدوم عيد الأضحى المبارك، ‏راجية ‏من الله أن يجعلها أيام خير وسعادة على الجميع، مؤكدةً ‏حرص ‏وزارة الثقافة، بقطاعاتها المتعددة، إضفاء البهجة على ‏الجمهور بأيام عيد الأضحى، من خلال ما تقدمه من ‏أنشطة ‏وفعاليات، تستهدف كل شرائح الجمهور.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن تزامن الاحتفاء بعيد الأضحى ‏مع ‏احتفالاتنا بثورة الثلاثين من يونيو -التي استعاد فيها الوطن ‏هويته ‏الثقافية والحضارية-، يُضفي مزيداً من الأهمية على الفعاليات التي يحمل بعضها طابعًا احتفاليًا بذكرى مرور ١٠ أعوام على ثورة ٣٠ يونيو.

حيث يتضمن برنامج الاحتفاء بعيد الأضحى، مجموعة متنوعة ‏من ‏الفعاليات، تُنظمها قطاعات الوزارة، بالمواقع الثقافية ‏المنتشرة ‏بأرجاء الجمهورية، من مسارح ودور عرض سينمائي، ‏وساحات ‏شعبية، وغيرها، وتشمل مايلي‎:-‎

الهيئة العامة لقصور الثقافة

تُقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام ‏عطوة، ‏ضمن برنامج احتفالاتها بعيد الأضحى المبارك، بمشروع ‏‏"سينما ‏الشعب"، أفلام موسم العيد، بأسعار مُخفضة، في 20 موقعاً ‏ثقافياً ‏تابعاً لها في 18 محافظة،‎ بأسعار مُخفضة تبلغ 40 جنيهًا.

وتُعرض هذه الأفلام بـ "سينما الشعب" في "قصر ثقافة ‏الزقازيق، ‏المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة ‏الأقصر، ‏قصر ثقافة أسيوط، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ‏ثقافة ‏الأنفوشي، المركز الثقافي بطنطا، سينما السادات بالمنوفية، ‏قصر ‏ثقافة شبين الكوم، قصر ثقافة دمنهور، مسرح 23 يوليو ‏بالمحلة، ‏قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، ‏مكتبة البحر ‏الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة ‏السويس، قصر ‏ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة العريش، قصر ثقافة ‏الإسماعيلية‎."‎

حيث تبدأ مواعيد الحفلات بجميع المواقع المشار إليها، من " 10 صباحاً حتى منتصف الليل "

كما تُقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددًا من الأفلام ‏الوثائقية، ‏بالعديد بالمواقع الثقافية التي تشهد عروض "سينما ‏الشعب"، قبل ‏عرض الفيلم الرئيسي، لتعزيز قيم الهوية والانتماء ‏ونشر الوعي ‏بين المواطنين، والأفلام من إنتاج الهيئة العامة ‏لقصور الثقافة، ‏وإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، وإدارة ‏العلاقات العامة ‏بوزارة الداخلية‎.‎



كما تُنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة ‏من ‏الاحتفاليات الشعبية، بجميع المحافظات، تُقدمها عدد من ‏الفرق ‏الفنية التابعة للهيئة، وفرق الموسيقى العربية، وفرق ‏الفنون ‏الشعبية، وغيرها.‏

مناطق الإسكان بديل ‏العشوائيات

كما تُقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجاً ثقافياً وفنياً بعنوان ‏‏"الضحكة والبسمة لأطفالنا فى العيد"، لأطفال مناطق الإسكان بديل ‏العشوائيات، ويتضمن مجموعة من الورش الفنية والفعاليات ‏الثقافية المتنوعة.‏

حيث تُنفذ الإدارة العامة لثقافة الطفل، بـ "ممشى أهالينا"، ثاني أيام العيد فقرات ‏متنوعة منها "تنورة، تحريك عرائس ، اكتشاف مواهب، ‏ورش فنون تشكيلية، ورشة رسم على الوجه" .

وفي روضة السيدة زينب، يُنفذ قصر ثقافة 25 يناير، خلال ثالث أيام العيد عدداً من ‏الفقرات الفنية، تتضمن تنورة، تحريك عرائس وكلاون، اكتشاف ‏مواهب، ورش فنية "عمل مجسم للخروف بورق الكانسون، رسم ‏علي الوجه، عمل انسيالات بالخرز الملون، عمل تاج بورق الفوم"، ‏بجانب مسابقة دينية مع توزيع هدايا رمزية للأطفال.

وخلال رابع أيام العيد تُنفذ الإدارة العامة لثقافة الطفل، بمركز شباب أهالينا، مجموعة ‏من الفعاليات تتضمن "التنورة، تحريك عرائس كلاون، اكتشاف ‏مواهب، ورش فنون تشكيلية، رسم على الوجه‎‎".

كما يشهد حي الأسمرات، عدداً من الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال، ‏تتضمن "ورشة رسم على الوجه، تُنفذها علياء محمد، وورشة لتبسيط ‏التراث، تُقدمها د. نورا عبد العظيم، ومروة الشريف"، بالإضافة إلى ‏عقد محاضرة بعنوان" الرقمنة والتحول الرقمى" تلقيها د. نور ‏الهدى أحمد راشد، الخبير التربوي"

كما تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة، في تقديم عروضها ‏المسرحية، ضمن مسرح الطفل، على مدار أيام العيد، حيث ‏يستضيف قصر ثقافة المنصورة - العرض المسرحي "مدينة ‏الأحلام" ينطلق ٣٠ يونيو - 8.30م، كما يُقام بمسرح ٢٣ يوليو ‏بالمحلة، العرض المسرحي "الثعبان يبتلع الشمس"، وذلك خلال ‏الفترة من ٢٥ يونيو حتى ١ يوليو.‏

قطاع شئون الإنتاج الثقافى- البيت الفني للمسرح

يُنفذ قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد ‏جلال ‏والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، -من خلال ‏مسارح ‏البيت-، خطة عروضه المسرحية، والتي تشمل تقديم (١٤ ‏عرضاً ‏مسرحياً) ، وذلك اعتباراً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك‎.‎

حيث تُقدم على خشبة المسرح القومى، مسرحية "سيدتى ‏أنا"، ‏إعداد وإخراج محسن رزق، بطولة "داليا البحيري، نضال ‏الشافعي، ‏فريد النقراشي، محمد دسوقي، أمينة سالم"، بالثامنة ‏والنصف مساءً‎.‎

ويستضيف المسرح الكبير بمسرح السلام بالقصر العينى، ‏مسرحية ‏‏"خطة كيوبيد"، تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، وإخراج ‏أحمد فؤاد، ‏بطولة "عبد المنعم رياض، نوال سمير، كريم الحسيني، ‏أمنية ‏حسن"، فى السابعة مساءً، يعقبه فى التاسعة والنصف مساءً، ‏على ‏ذات المسرح، مسرحية " عجيب وعجيبة"، تأليف سعيد ‏حجاج، ‏إخراج محمد الصغير، بطولة "سيد الرومي، ماهر محمود، ‏إيهاب ‏بكير، دعاء رمضان‎".‎

ويُعرض على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، ‏مسرحية ‏مونودراما "سيب نفسك"، تأليف مارك انجيا، ترجمة د. ‏نبيلة ‏حسن، دراماتورج وإخراج د. جمال ياقوت، بطولة الفنانة ‏فاطمة محمد ‏علي، فى الثامنة والنصف مساءً‎.‎

وعلى مسرح ميامي بوسط البلد، تُقدم مسرحية "طيب ‏وأمير"، ‏تأليف أحمد الملوانى، إخراج محمد جبر، بطولة "عمرو ‏رمزي، هشام ‏إسماعيل، تامر فرج، أحمد السلكاوي، رشا فؤاد، ‏نهى لطفي، ‏شريف حسني، شيماء عبد القادر، محمود الهنيدي، ‏محمود فتحي ‏ونجوم المسرح الكوميدي، في الثامنة والنصف مساءً‎.‎

كما يُعرض بالمسرح العائم الصغير بالمنيل، مسرحية ‏‏"ياسين ‏وبهية"، تأليف نجيب سرور، وإخراج يوسف مراد منير، ‏بطولة ‏‏"حازم القاضي، إيمان غنيم، يوسف مراد، آية أبو زيد، ليلى ‏مراد، ‏كريم طارق، بهاء سليمان، أحمد شحاتة، مصطفى علاء، ‏محمد ‏البرنس، حسام حسن، أحمد عادل، ريمون أشرف، صابر ‏علي"، في ‏الثامنة مساءً‎.‎

وتُقدم قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، مسرحية ‏‏"بيت ‏روز"، تأليف وإخراج محمود جمال الحديني، تمثيل "سالي ‏سعيد، ‏نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم ‏عيد"، ‏في السابعة والنصف مساءً‎.‎

كما تستضيف قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، مسرحية ‏‏"باب ‏عشق"، تأليف إبراهيم الحسيني، وإخراج حسن الوزير، ‏تمثيل ‏‏"ماهر محمود، هالة ياسر، فكري سليم، أحمد حسن، محمد ‏أمين، محمد ‏صلاح، إسلام بشبيشي، دنيا عوني"، في التاسعة ‏والنصف مساءً‎.‎

ويُقدم مسرح الغد بالعجوزة مسرحية "ستوكمان"، تأليف ‏ميخائيل ‏وجيه، وإخراج د. أسامة رؤوف، بطولة "ياسر عزت، ريم ‏أحمد، ‏محمد دياب، نائل على"، في التاسعة مساءً‎ .‎

وعلى مسرح أوبرا ملك برمسيس، تُعرض مسرحية ‏‏"قبل ‏الخروج"، تأليف وأشعار محمد زناتي، وإخراج هانى السيد، ‏بطولة ‏‏"شريهان قطب، محمد عبد الوهاب، لمياء جعفر، محمد الغباشي" ‏في ‏الثامنة مساءً‎.‎

ويُقدم مسرح متروبول، مسرحية "جنة كوكي"، تأليف على ‏أبو ‏سالم، وإخراج صفوت صبحى، بطولة "بثينة رشوان، جلال ‏عثمان، ‏محمود حسن، كمال زغلول، مونى، شيماء عبد الناصر، ‏نادية ‏الشويخ"، وذلك في السابعة والنصف مساءً‎.‎

ويُقام على مسرح القاهرة للعرائس، العرض المسرحي "فركش ‏لما ‏يكش"، تأليف وإخراج شوقى حجاب، ديكور وعرائس ‏وملابس ‏آيات خليفة، نحت عرائس وماسكات محمد كشك، مُخرج منفذ، ‏لطفي ‏السيد، في السابعة والنصف مساءً‎.‎

وعلى مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، تُقدم مسرحية ‏‏"همام ‏وعصابة الضباع"، تأليف وإخراج إيهاب مبروك، تمثيل ‏‏"رضا ‏إدريس، إبراهيم الملاح، إيهاب يونس، ايهاب مبروك، يحيى ‏عرفة، ‏محمد جابر، مهند مختار، جهاد محمود، يحى حسن، كامل ‏ابو ‏الفتوح"، والأطفال "مريم إيهاب، نورسين، لارا سيد عادل، ‏بياترس ‏أسامة"، في الثامنة مساءً‎ .‎

ويُقدم على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، العرض ‏المسرحي ‏‏"مغامرات جيمو"، تأليف صلاح متولي، إخراج محمد ‏عشري، بطولة ‏‏"كريم الحسيني، إسراء حامد، رندا جمال، عصام ‏مصطفى، كريم محمد ‏سعد"، ومن أبناء مسرح الشمس "شذا محسن، ‏معتصم جودة"، في ‏الرابعة عصرا .ً

البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

كما ينظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة ‏الفنان ‏أحمد الشافعي، فعاليات متنوعة خلال عيد الأضحى، بمجموعة ‏متنوعة ‏من عروض السيرك بالمحافظات، خلال أيام عيد الأضحى ‏المبارك، ‏حيث تنطلق للمرة الأولى من نوعها، حفلات السيرك ‏القومي ‏بالعريش، بحفلة واحدة يومياً، ابتداءً من أول أيام العيد، في تمام 9 ‏مساءً‎.

ويفتتح السيرك القومي بالعجوزة، أولى عروض الموسم الجديد، ‏بإقامة حفلة ‏واحدة، بأول أيام العيد، في تمام 9 مساءً، ثم يُقام ‏حفلتان يومياً ‏خلال باقي أيام العيد، الأولى 5 مساءً، والثانية 9 ‏مساءً‎. ‎

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كما يفتتح السيرك القومي بجمصة، عروضه، في ثاني أيام العيد ‏، ‏بواقع حفلة واحدة يومياً في 10 مساءً‎.‎

دار الأوبرا المصرية

تُقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلاً فنياً ‏لفرقة الإنشاد الديني، بقيادة المايسترو عمر فرحات، على مسرح ‏معهد الموسيقى العربية، في الثامنة والنصف مساء الإثنين 26 ‏يونيو‎.‎

حيث يتضمن برنامج الحفل، مجموعة متنوعة من المؤلفات ‏الروحانية للإنشاد الديني والابتهالات، منها "فازوا بنيل الأماني ‏للشيخ سيد موسى ، يا رايحين عند النبي - روح الوجود لـ أحمد ‏عبد الله ، عليك صلاة الله لـ فريد الأطرش ، قسماً بنور المصطفى - ‏قم بالليل - إلزم الباب للشيخ محمد عبد الله، وغيرها.‏



المركز القومي لثقافة الطفل

ويُقدم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبد ‏الحافظ ‏ناصف، مجموعة متنوعة من الفعاليت الثقافية والفنية ‏للأطفال، ‏بالحديقة الثقافية للأطفال، خلال الفترة من 30 يونيو حتى ‏‏3 يوليو ‏‏2023، ابتداءً من الخامسة عصراً‎. ‎

حيث يشهد يوم الجمعة ٣٠ يونيو، تقديم ورش فنية وطنية ‏احتفالاً ‏بثورة 30 يونيو، تتضمن (تاج علم مصر- قلوب علم مصر- رسم علم ‏مصر ‏على الوجه)، وفقرات وطنية لفريق "كورال سلام"- ‏عروض ‏فريق"بنكمل بعض" من ذوي الهمم- عروض فريق"خيال ‏الظل" ‏نتاج ورشة خيال الظل لصون التراث- عروض وطنية ‏فريق" بنات ‏وبس"- عروض "فريق كروكى" لعرائس الماريونت- ‏عرض ‏الأراجوز‎.‎

كما تشمل فعاليات الفترة من ١ حتى ٣ يوليو، عددًا من ‏الورش ‏الفنية المتنوعة، والرسم على الوجه، وعروضاً ‏لفريق"خيال الظل" ‏نتاج ورشة خيال الظل لصون التراث- وعروضاً يُقدمها ‏‏"فريق كروكي" ‏لعرائس الماريونت-، إضافة لعرض الأراجوز.‏