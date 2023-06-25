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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اليوم.. بدء العرض المسرحي الثعبان يبتلع الشمس على مسرح 23 يوليو بالمحلة

صدى البلد

يبدأ العرض المسرحي "الثعبان يبتلع الشمس"، من اليوم الأحد على مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى في الساعة التاسعة مساءً، ويستمر العرض على مدار سبعة أيام حتى يوم السبت المقبل، وذلك ضمن عروض فرقة مسرح الطفل.

أحداث الثعبان يبتلع الشمس 

يتحدث العرض المسرحي عن "انوبيس" إله التحنيط عند الفراعنة لكن كيف يتحول إلى إبليس️، ثم يكتشفوا الحقيقة والعلم الذى ينير أبصار العالم.

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صناع العرض المسرحي الثعبان يبتلع الشمس 

العرض المسرحي من بطولة أنس اسكندر، سلمي كريم، مهند سركيس، آلاء مرسي، باتريك نصرالله، دنيا ناجي، بسمة جمال، إسراء مصطفى، مريم السكري، ركان فضل، نيشان فضل، رغد حسين، احمد بركات، كريم القاضي، ومجموعة من نجوم ونجمات المستقبل بالاشتراك مع الفنان حسين راشد، الفنان أحمد عبدالسلام.

العرض المسرحي من تأليف هالة مصطفى، أشعار مجدى الحمزاوي ، ديكور حسين راشد، ألحان حسام الشريف،  ستايلست إيمان محمد، مكياج سارة مصطفى ، ماسكات سارة علاء، رقصات خالد النموري، مخرج منفذ عبد العزيز خفاجى، احمد عبدالسلام، مساعد المخرج هاني يسري، أحمد جمال، أحمد المزين، معتز طارق، فوزى عادل، إخراج  إبراهيم الطنطاوي.

 

العرض المسرحي الثعبان يبتلع الشمس التحنيط التحنيط عند الفراعنة المحلة الكبرى

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