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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا.. مبادرة أنت مش لوحدك بمركز رامتان الثقافي في محطتها الخامسة

صدى البلد

تحت رعاية ا.د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش النسخة الخامسة من مبادرة "أنت مش لوحدك" مستضيفاً 20 طفلاً من أطفال دار البسمة لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وذلك غداً الأحد 25 يونيو 2023 من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الثالثة عصراً في رحاب مركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين بمنطقة الهرم.


وأعدت الإدارة العامة للتنشيط الثقافي تحت إشراف الفنان أيمن هلال برنامجاً فنياً وترفيهياً للأطفال يتضمن زيارة لمتحف عميد الأدب العربي يعقبها عرضاً للعرائس ثم ورشة رسم وتلوين لمدة ساعة، مع عروض للتنورة واستعراضات فنية متنوعة فضلاً عن إهداء هدايا رمزية يساهم بها أفراد وشركات من المجتمع المدني لإدخال البهجة على نفوسهم.

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تجدر الإشارة أن مبادرة "أنت مش لوحدك" أطلقتها وزارة الثقافة في يناير الماضي وتبناها قطاع الفنون التشكيلية، وتهدف إلى زيادة مساحة الدعم والرعاية للفئات الخاصة من الأطفال والنشء وتُقام بشكل شهري بمواقع وضيوف مختلفين.

مبادرة الإحتياجات الخاصة أطفال دار البسمة الدكتور وليد قانوش الكيلاني وزيرة الثقافة أنت مش لوحدك

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