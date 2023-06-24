عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محمد عبلة لـ صدى البلد: المثقفون ضمير الأمة وشاركنا في ثورة 30 يونيو لشعورنا بالخطر

الفنان التشكيلي محمد
الفنان التشكيلي محمد عبلة

خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين، حاولت الجماعة السيطرة على الدولة المصرية، إذ كانت هناك محاولات لأخونة الثقافة المصرية، لكن تبنى المثقفون وقتها موقفًا معارضًا لمواجهة محاولات أخونة الثقافة المصرية.

حلمي النمنم لـ صدى البلد: ثورة٣٠ يونيو استعادت البلاد من ظلام الإخوان

محمد سليم شوشة لـ صدى البلد: رحيل حمدي أبو جليل خسارة كبيرة للإبداع الروائي

المثقفون وثورة 30 يونيو

 

قال الفنان التشكيلي محمد عبلة في تصريح خاص لـ صدى البلد: المثقفون في داخل كل الأمم والشعوب هم الضمير، وهم الذين يشعرون بالخطر، وفي تلك الفترة شعر المثقفون بالخطر الذي يمثله الإخوان على الروح المصرية، فكان دورهم مشرفا جدًا، أتذكر أنني كنت من أوائل الناس الذين ذهبوا لوزارة الثقافة، ومنعنا الوزير من الدخول، وأعلنا تصدينا لمخطط الإخوان ، وقررنا أننا لن نترك الوزارة إلا يوم 30 يونيو".

txt

لماذا رفض الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر جائزة نوبل.. اعرف السبب

txt

"أبجدية الرمز فى العمارة المصرية القديمة" ورشة عمل بـ بيت المعمار

txt

سفير مصر في باريس يشارك بمراسم وضع قمة الهرم الذهبي لمسلة الأقصر

txt

في ذكرى وفاة شاعر النيل.. نظم قصائد للأحداث الهامة وتمتع بذاكرة قوية

txt

حكايات شعبية فرعونية.. أحدث إصدارات مكتبة الأسرة بهيئة الكتاب

txt

«عالم ورق».. عرض مسرحي لثقافة الشاطبي لتنمية قيمة القراءة والمعرفة للأطفال

txt

لماذا ظل جامع الأزهر مغلقًا حتى خروج الفرنسيين من مصر؟.. تفاصيل مدهشة

txt

القومي للترجمة يطلق النسخة الثالثة من مسابقة كشاف المترجمين 

txt

علاء الدين فايز: قانون الملكية الفكرية سيساعد دور النشر في تحقيق مكاسب اقتصادية

txt

التنسيق الحضاري يدرج اسم النبوي المهندس في مشروع حكاية شارع

وأستطرد محمد عبلة: المثقفون والثقافة والفنون تظهر قيمتها وأهميتها مع الأزمات، وعلى الرغم من أن الثقافة والفن هي أعمال فردية يقوم بها الشخص ولكن المناخ العام والدعم الحكومي نفسه له دور كبير في توصيل الإنتاج الثقافي لغالبية الناس، والمثقفون دائمًا لن يتخلوا عن دورهم فهم حراس هذا الوطن".

30 يونيو الثقافة المصرية الدولة المصرية الروح المصرية الفنان التشكيلي محمد عبلة جماعة الإخوان المسلمين جماعة الإخوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

انقلبت على بوتين .. هل تكتب فاجنر نهاية روسيا ؟

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

بعد تمرد فاجنر.. 4 مناطق أوكرانية تعلن تأييدها لـ بوتين

موضوعات متعلقة

قيمة العقل وأهمية التعاون في عرض "مملكة القرود" لمسرح الطفل بالسويس

سفينة اسمها تيتان.. رواية تنبأت بغرق تيتانيك بدقة متناهية|تعرف عليها

قصور الثقافة تصدر رواية «نحن» ليفجينى زامياتين ضمن سلسلة آفاق عالمية

«الأعمدة السبعة للشخصية المصرية» للمفكر ميلاد حنا.. ماذا تعرف عنه؟

لتعزيز الاهتمام بعلوم الفضاء.. أمسية فلكية في متحف الطفل اليوم

ليلة شعر Open mic في جمال عبدالناصر ضمن الأنشطة الثقافية خلال الإجازة الصيفية

هيئة الكتاب تصدر «عزيزتي آنتونيا» ترجمة سهير القلماوي

لماذا رفض الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر جائزة نوبل.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

سويلم : تحديث الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية

قرار عاجل لـ بوتين بشأن من يخالف الأحكام العرفية بـ روسيا

عشرات المستوطنين يحرقون سيارات ومنازل الفلسطينيين شمال رام الله

وكيل الأزهر : 3 يوليو يوم عمل لاستمرار امتحانات الشهادة الثانوية

قبل تمرد اليوم.. البعض توقع خروج قائد فاجنر على الدولة الروسية

لأكل العيش .. أسعار JMC البيك أب في مصر بعد زيادتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تدل على الإصابة بجلطة اليد

صانع المعجزات.. شاب مصري يفاجئ جوارديولا داخل معبد الكرنك .. شاهد

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

احترس.. هذا المرض يصيبك بالاكتئاب| فما هو؟

فيديو

الناقد محمد نبيل: تامر حسني.. نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ