حلمي النمنم: 30 يونيه استعادت البلاد من ظلام الإخوان

قال حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن المثقفين لعبوا دورًا بارزًا في ثورة 30 يونيه، من أجل استعادة البلاد من سيطرة الجماعة الإخوانية، مؤكدًا أنه لولا تدخل الجيش المصرى ووجود الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، فى تلك اللحظة فى ٣٠ يونيو، لما كانت هناك ثورة.

وأضاف حلمي النمنم في تصريح خاص، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيه، أن جماعة الإخوان لم يكن لها أى دور وطنى، بل كانت معادية لفكرة الوطن والوطنية من البداية، وأزعم أنها أُسست خصيصًا لضرب الفكرة الوطنية فى مصر.

واكد على أن ثورة ٣٠ يونيو هى ثورة مستمرة، فالثورة ليست فى خلع الحاكم ونظامه فقط، فهذه فى رأيى ليست ثورة، فمن الممكن أن تخلع الحاكم والنظام وتسلم البلد للفوضى أو لتيار رجعى يأخذها للوراء، وتلك انتكاسة وليست ثورة، فالمهم هو ما ستفعله هذه الثورة وإلى أين ستأخذ البلاد، مؤكدًا على أن ٣٠ يونيو تسير فى خطوات ثابتة وتصنع إنجازات حقيقية، وتلك الإنجازات لا تأتى بالمجان، وإنما بتكلفة وطنية وإنسانية عالية جدًا.

وأوضح أن هناك العديد من المشروعات القومية التي تم تنفيذها طيلة السنوات الماضية، تؤكد على إنجازات 30 يونيه وأنها تسير على الطريق الصحيح.