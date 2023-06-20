١٥٠ فنانا مصريًا وعربيًا بمعرض لإمام الدعاة والوحدة الوطنية بقاعة صلاح طاهر

يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا فى السابعة مساء غدا الأربعاء ٢١ يونيو بقاعة صلاح طاهر معرض ملتقى الإمام الشيخ الشعراوى والوحدة الوطنية الذى ينظمه الملتقى العربى لرواد الكاريكاتير تحت إشراف رئيسه الفنان عماد جمعه ويستمر حتى الإثنين ٢٦ يونيو.

ويتناول المعرض محورين الأول الإحتفاء بإمام الدعاة فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى بمناسبة مرور ٢٥ عاما على رحيله والثانى الوحدة الوطنية بهدف إعلاء قيمة التآخى والتسامح والترابط .



ويشارك فى المعرض قرابة ١٥٠ فنانا مصريا وعربيا من كبار الفنانين منهم وجيه يسي ومجموعة من شباب الفنانين حيث يعرضون بورتريهات بأساليب فريدة مثل الحفر على الجلد او الموزاييك والرسم على النسيج بالإضافة لألوان الزيت والأكريلك والألوان المائية والفحم والرصاص .