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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

منها ورش لتنمية المهارات.. فعاليات مكثفة لقصور الثقافة بالإسكان البديل بحدائق أكتوبر

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهدت مدرسة سميرة موسى بحدائق أكتوبر، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية المكثفة التي قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لأهالي الإسكان بديل العشوائيات بحدائق أكتوبر.

تنوعت الفعاليات المقدمة وشملت ورشا فنية وثقافية  للأطفال في مجال الأشغال اليدوية والورش الفنية والحرفية لدورها في تنمية مهارات التفكير والإبداع والابتكار وتعديل السلوك وإكسابهم فنيات بعض الحرف.

إلى جانب ورش ثقافية حيث عقدت ورشة حكي قصص من التراث الأفريقي والفارسي قدمتها جيهان سعفان، والهدف منها  تعلم تقبل الآخر وتعلم حب الخير والاندماج  في المجتمع ومساعدة الناس، وذلك من خلال قصص تؤثر فى نفوس الأطفال وتساعد على تنمية مهارات التواصل الاجتماعي بينهم.

تضمنت الفعاليات تنفيذ شرين عبد المولى مطوية مجسمة بعنوان "بالماء تستمر الحياة" تضم معلومات عن دورة المياة ومصادرها، واستخداماتها، وطرق ترشيد استهلاكها والحفاظ عليها. كما قدمت ورشة بعنوان "تصميم وتنفيذ إكسسوار وحلي" للمدربة منى عبد الوهاب وتم خلالها التعريف بأنواع المعادن والخرز والأحجار المستخدمة في الإكسسوار والحلي، وكيفية استخدام خامات بسيطة في تصميم وتنفيذ الأساور من السلك البلاستيك، كما نفذت ورشة حلي من العيدان القطيفة نفذتها غادة على. 

قدمت كذلك العديد من الورش الأخرى ومنها ورشة لنجلاء شحاتة في الأشغال اليدوية لعمل حقائب من الخيوط على باترون بلاستيك، وقدمت شيرين عفيفي ورشة من عجائن السيراميك، وضمن الفعاليات أقيمت ورشة طباعة بالاستنسل لرضوى القصبجي، بالإضافة لورشة قص ولصق لتشكيل نحلة من ورق الفوم الملون والعيون المتحركة للمدربة إسراء حسان، وورشة رسم على الوجوه شخصيات كارتونيه مستوحاة من عالم ديزنى لإسعاد الأطفال للمدربة نادية أبو الحمد، بالإضافة لفقرات فنية واستعراض عرائس تنورة لفريق أجيال للعرائس للفنان عمرو حمزة.

هذا وشارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بحدائق أكتوبر  بورش حكي وندوات للأطفال بمشاركة أكثر من ١٠٠ طفل من أبناء الأسر في منطقة حدائق أكتوبر، لتنمية مهارات التفكير الإيجابي وتدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة، كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة "السلم والدخان"، وكذلك لعبة المتاهة والتي من خلالها يتم توصيل رسائل توعوية للطفل.

حضر الفعاليات د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، والمشرف العام على المشروع الثقافي بالإسكان البديل، وتأتي ضمن خطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وفي إطار تكثيف برامج قصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة دعما للعدالة الثقافية والوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبناء هذه المناطق.

مدرسة سميرة موسى عددا من الفعاليات الفنية والثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة ب هشام عطوة الإسكان بديل العشوائيات بعض الحرف

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