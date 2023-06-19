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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وسائل الإعلام ونظرية الثقافة.. كتاب يكشف مراحل تطور الميديا من عصر التنوير إلى الآن

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن "المشروع الوطني للترجمة" كتاب (وسائل الإعلام ونظرية الثقافة)، تأليف: ستيفن هيل وبيفيس فنَر، ترجمة: تماضر فاتح.

يرصد هذا الكتاب تطور وسائل الإعلام ونظرية الثقافة ابتداءً من عصر التنوير إلى الزمن الحاضر، وذلك من خلال مجموعة من نصوص وسائل الإعلام المعاصرة، بما في ذلك السينما، والتلفاز، والصحافة، والموسيقا الشعبية، والشابكة، ويتطرق في ذلك إلى "نظريات التنوير"، و"الماركسية ووسائل الإعلام العالمية"، و"السيميائية والشكلانية"، و"مدرسة فرانكفورت والماركسية الجديدة"، و"البنيوية"، و"ما بعد البنيوية"، و"ما بعد الحداثة وثقافة المستهلك"، و"قوة المستهلك والدراسات الثقافية"، و"الحركة النسوية"، و"ما بعد الإستعمار". إنه جرعة ثقافية ومقدمة عن وسائل الإعلام ونظرية الثقافة بطريقة مقروءة وجذابة، حيث إن جوهر العمل يقوم على رسم الرؤى النظرية الرئيسة بما يثري تفكيرنا حول وسائل الإعلام المعاصرة والإنتاج الثقافي.

كتاب (وسائل الإعلام ونظرية الثقافة)، تأليف: ستيفن هيل وبيفيس فنَر، ترجمة: تماضر فاتح، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة العامة السورية للكتاب المشروع الوطني للترجمة وسائل الإعلام ونظرية الثقافة تماضر فاتح نصوص وسائل الإعلام

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