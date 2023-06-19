حكايات من وادي الحب.. مجموعة قصصية بالهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، المجموعة القصصية (حكايات من وادي الحب)، تأليف: رجاء علي عيسى.

تبدو هذه القصص للوهلة الأولى وكأنها حكايات حب وعلاقات رومانسية، وهي كذلك في جانب منها.

ولكن العنصر السائد في هذا السرد الدافئ والناعم هو العلاقات اليومية التي هي خليط من حب وخيبات وفراق وفرح وخذلان.

إنها تعكس نبضات القلب والواقع بصدق وشفافية لدرجة نشعر معها أننا جميعاً عشنا التجربة يوماً ما.

المجموعة القصصية (حكايات من وادي الحب)، تأليف: رجاء علي عيسى، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.