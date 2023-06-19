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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حكايات من وادي الحب.. مجموعة قصصية بالهيئة السورية للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، المجموعة القصصية (حكايات من وادي الحب)، تأليف: رجاء علي عيسى.

تبدو هذه القصص للوهلة الأولى وكأنها حكايات حب وعلاقات رومانسية، وهي كذلك في جانب منها.
ولكن العنصر السائد في هذا السرد الدافئ والناعم هو العلاقات اليومية التي هي خليط من حب وخيبات وفراق وفرح وخذلان.
إنها تعكس نبضات القلب والواقع بصدق وشفافية لدرجة نشعر معها أننا جميعاً عشنا التجربة يوماً ما.

المجموعة القصصية (حكايات من وادي الحب)، تأليف: رجاء علي عيسى، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة العامة السورية للكتاب المجموعة القصصية حكايات من وادي الحب علاقات رومانسية

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