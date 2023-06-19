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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سعيد عبده: لابد من وجود عقوبات رادعة في قانون الملكية الفكرية الجديد

سعيد عبده
سعيد عبده

قال الناشر سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن قانون حماية الملكية الفكرية الموجود حاليا، ليس له قيمة، مؤكدًا على أنهم بحاجة إلى قانون جديد يضم أدوات تحد من عمليات التزوير وسرقة إبداع الغير، للحفاظ على حقوق المؤلفين والناشرين، والإنتاج المصري بشكل عام، وكذلك المبدعين من الخارج.

وأضاف سعيد عبده في تصريح لموقع «صدى البلد»، أن مشروع القانون الجديد المقرر مناقشته خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، لابد أن يكون فيه عقوبات رادعة للمزورين، والسارقين، والمعتدي على ملك الغير، تلك العقوبات التي تجعلهم يعيدوا التفكير ألف مرة قبل أن يعتدوا على ملك غيرهم من إنتاج إبداعي، أوفكري.

وأشار إلى أن اتحاد الناشرين يحتاج مع القانون إعلام، لتعريف المجتمع بأهمية الملكية الفكرية، وأهمية الحفاظ عليها، لما لها من أثر كبير على الصناعة والإنتاج بشكل عام.

وأكد أن تنفيذ قانون الملكية الفكرية بكل ضوابطه سيكون له كبير على مصر بشكل عام، يجعلها تأخذ مسارها الطبيعي في التقدم والتطور، من خلال تشجيع المبدعين على مزيد من الابتكار، موضحًا أن هذا سر تقدم العديد من الدول لاحترامها الملكية الفكرية، لحصول المبدع على ثمار إبداعه، وبالتالي تستفيد البشرية كلها من إنتاج.

وأوضح أنه لابد من الإنتهاء من تشكيل جهاز الملكية الفكرية، حتى نستطيع أن نحافظ على حقوق المبدعين، لأنه مع التطور التكنولوجي انتشر التزوير بشكل أكبر، وأسرع، وهذا ما نحتاج التصدي له عاجلًا بالقانون المقرر مناقشته في مجلس النواب.

الناشر سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين قانون حماية الملكية الفكرية سرقة إبداع الغير الإنتاج المصري بشكل عام

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