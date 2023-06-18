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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

القومي لثقافة الطفل يحتفل باليوم العالمي للطفل الإفريقي للعام الثامن على التوالي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يحتفل المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف باليوم العالمي للطفل الإفريقي للعام الثامن على التوالي اليوم الأحد ١٨ يونيو بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب بإدارة الباحثة ولاء محمد في تمام الساعة الخامسة مساء، بهدف تدعيم التواصل بين أطفال قارة إفريقيا ودعم الترابط والتمسك بالهوية الإفريقية، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة إيمان نجم وبمشاركة عدد من السفارات العربية والإفريقية منها (السنغال- الجزائر- المغرب- تونس- ليبيا- موريتانيا- بورندي- تنزانيا- كينيا- أوغندا- جيبوتي- المغرب- روندا).

ويتضمن الملتقى مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش الفنية منها:
•فقرات فنية مقدمة من أطفال السودان.
•ورش فنون تشكيلية( أعلام إفريقيا)
•عروض فنية من الجاليات الإفريقية.
•عرض التنورة.
• فرقة فنون شعبية
•ورش رسم وأورجامي وعمل جدارية عن إفريقيا.
•معرض مصر في عيون أطفال العالم خاص بالدول الإفريقية.
•معرض لوحات أنا وافريقيا.
• معرض منتجات إفريقية. 
• معرض بخور واكسسوارات وعمل حنة سودانية.
•عرض الأعلام للدول المشاركة. 
•ديفيليه للزي الإفريقي للدول المشاركة. 
•زرع شجرة السلام بالأعلام للدول المشاركة.
•أغنية إفريقية يقدمها "كورال سلام" بقيادة المايسترو والى عوض.
• عرض لفرقة " بنكمل بعض" لذوي الهمم.
•عرض الأراجوز.
• عرض لفرقة"كروكي" لعرائس الماريونيت.
•عرض فرقة "بنات وبس".

المركز القومي لثقافة الطفل الكاتب محمد ناص باليوم العالمي للطفل الإفريقي الحديقة الثقافية أطفال قارة إفريقيا

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