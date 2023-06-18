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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

أمير الحشاشين.. كيف واجه السلاموني التطرف والإرهاب بالمسرح؟

محمد ابو العلا السلاموني
محمد ابو العلا السلاموني

اقتحم الكاتب الراحل محمد أبو العلا السلاموني، الذي وافته المنيه، اليوم، عالم التابو والمناطق المحرمة التي تعكس الفكر المتطرف والإرهاب الذي مارسه البعض باسم الدين،  فكتب عددًا من المسرحيات التي تناولت هذه القضية، واستقى بعض موضوعاتها من التاريخ، والبعض الأخر من الواقع الحالي، كاشفًا خلالها أن الفكر المتطرف اتخذ الدين ستارًا لتحقيق مأربه، وأن أصحابه وظفوا الدين في السياسة وخلطوا الأوراق وماسوا كل ألوان العنف والاستبداد والإرهاب للوصول إلى غايتهم.

 

السلاموني مواجهًا التطرف والإرهاب

ونرصد في هذا التقرير النصوص التي استخدمها في ذلك وهي « السحرة، والمليم بأربعة، وأمير الحشاشين، وديوان البقر، والحادثة التي جرت في شهر سبتمبر، ورسائل الشيطان، وجهاد الفواحش في زمن الدواعش، القتل في جنين».

فاهتم الراحل منذ سنوات بهذا الموضوع، واصبح شغله الشاغل، ومشروعه التنويري، ويعتبر الراحل واحد من كتاب الجيل الثالث في المسرح المصري، فذهب في أعماله إلى التراث (التاريخي- الأسطوري- الشعبي) ليعبر بالمعالجة المعاصرة عن الواقع بكل ما فيه من تناقضات وصراعات.

واختلف «السلاموني» عن أبناء جيله ومعه الكاتب «يسري الجندي» في أنهما بدأ معا الكتابة للمسرح في الستينيات، لكن الضوء كان مُسلطًا - أيامها - على كُتَّاب العاصمة، دون غيرهم من الذين يعيشون بعيدًا عنها، ولذلك تأخرت أعماله، وغاب تقديمها على خشبة المسرح، ولم تجد النور على المسارح الرسمية إلا في أوائل الثمانينيات، حين أخرج له المخرج عبد الرحيم الزرقاني مسرحية الثأر ورحلة العذاب إنتاج المسرح الحديث، ولهذا السبب لا يُعد تعبير (الجيل) موضوعيًّا.

تولى عدة مناصب منها: رئيس تحرير سلسلة " نصوص مسرحية " حتى 2012، عضو اللجنة الدائمة للمسرح بالمجلس الاعلى للثقافة، عضو نقابة المهن التمثيلية والسينمائية، رئيس مهرجان الجمعيات الثقافية – برج العرب 2007، رئيس المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية 2009، رئيس لجنة تحكيم مهرجان مسرح الغرفة بدمياط 2014، رئيس لجنة تحكيم جريدة المساء للنص المسرحي 2012، رئيس لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربي بالقاهرة 2014، رئيس لجنة تحكيم أيام الشارقة المسرحية 2010، رئيس المؤتمر القومى الرابع للمسرح المصري – مايو 2013، رئيس لجنة التحكيم بالمهرجان القومي للمسرح المصري – يوليو 2017.

 

أعمال محمد أبو العلا السلاموني 

 

كتب للدراما التلفزيونية مسلسلات اجتماعية وتاريخية منها ( البحيرات المــرة – الحب فى عصر الجفاف – صفقات ممنوعة – رسالــة خطرة – أحــلام مسروقة – الورثــة – المتاهة – قصة مدينة – حكاية بلا بداية ولا نهاية – اللص والكلاب – كفر الجنون-  الفراشات تحترق دائما – نسر الشرق صلاح الدين – زهرة الياسمين – محمد على  باشا– سنوات الحب والملح – المصري افندى)، أخرجها كبار المخرجين منهم علوية زكي و حسام الدين مصطفى و محمد فاضل، أصدرت له الهيئة العامة للكتاب أربعة مجلدات تضم أعماله الكاملة من المسرحيات التي سبق نشرها أو عرضها.

عرضت مسرحياته على جميع مسارح مصر مثل: القومي، الحديث، البالون، الطليعة، الكوميدي، السامر، الهناجر، مسارح الأقاليم. حصل السلاموني على جائزة الدولة في الآداب عن النص المسرحي سنة 1984، وجائزة وسام الدولة في العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1986، وجائزة أحسن نص مسرحي من معرض القاهرة الدولي للكتاب سنة 1992، وجائزة أحسن نص مسرحي بالفصحى من منظمة الأليسكو في مهرجان قرطاج الدولي سنة 1995، وحصل على الميدالية الذهبية لأحسن سيناريو في الدراما التليفزيونية من مهرجان القاهرة الدولي للإذاعة والتليفزيون سنة1997، وفاز بجائزة التأليف في مهرجان المسرح المصري القومي الرابع عن مسرحية تحت التهديد التى قدمها مسرح الهناجر.

 

الكاتب الراحل محمد أبو العلا السلاموني الم التابو والمناطق المحرمة الفكر المتطرف والإرهاب باسم الدين السلاموني مواجه ا التطرف والإرهاب الكاتب يسري الجندي

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