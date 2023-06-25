عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

من أفضل 100 رواية عالمية.. تعرف على مزرعة الحيوان للكاتب جورج أورويل

صدى البلد

يصادف اليوم ٢٥ يونيو ذكرى ميلاد جورج أورويل، وهو  صحفي وروائي وناقد بريطاني، كانت حياته هي  رحلة من الإبداع تمكن من خلالها أن يترك بصمته في تاريخ الأدب العالمي.

روايته مزرعة الحيوان

مزرعة الحيوان هي من أفضل مئة رواية عالمية، وترمز الرواية بوضوح إلى الثورة الروسية، تحت حكم جوزيف ستالين، والتي قامت بخداع الشعب، وانتهت الثورة بعد ذلك بعد ما أوصلت الشعب إلى النقيض من هدفها الأصلي، وهو العدالة الاجتماعية.

يروي جورج أوريول في هذه الرواية قصة خيالية لحيوانات تعيش في مزرعة السيد جونز، والذي يوصف بأنّه عديم الرحمة، وشديد القسوة، وتظهر قسوته من خلال استغلاله للحيوانات التي تعيش في المزرعة وإجبارها على العمل بجد ثمّ يسرق منتجات عملها، كما أنّه لا يقدر حياة تلك الحيوانات
ومن هنا فإنّ هذه الحيوانات تبدأ بالاحتجاج، ويخرج الخنزير بالقول إنّ عليهم أن يتخلصوا من تحكم البشر بهم، فتستعد حيوانات المزرعة للثورة ضد السيد جونز، وتأخذ الخنازير بزمام ذلك باعتبار أنّ الخنازير هي أذكى الحيوانات في المزرعة، ويبدأ التمرد مبكراً حين ينسى السيد جونز أن يطعم الحيوانات.

txt

تعرف على فعاليات وأنشطة قطاعات الوزارة في عيد ‏الأضحى ‏المبارك

txt

اليوم.. بدء العرض المسرحي الثعبان يبتلع الشمس على مسرح 23 يوليو بالمحلة


تفلح الحيوانات بعد ذلك في الاستيلاء على المزرعة وطرد السيد جونز ورجاله منها، ثمّ تضع هذه الخنازير مبادئ عامة لتسير عليها الحيوانات، ومن ذلك أنّ كل ما يمشي على ساقين يعتبر عدواً، أما الصديق هو كل من يمشي على أربع أو يملك أجنحة، كما يمنع على الحيوانات ارتداء الملابس أو النوم على السرير، أو شرب الكحول، أو قتل الحيوانات الاخرى، كما أنّ جميع الحيوانات متساوية.
وقد بدأت الحيوانات بالتمثل للأوامر والعمل بجد وكفاءة لاستكمال الحصاد وإثبات أنفسهم، وأصبحت الخنازير أسياد المزرعة والمشرفين على الأعمال فيها، كما أنّهم يبدؤون بالاستيلاء على حصص أكبر من حصص غيرهم من التفاح والحليب، وحين تحتج الحيوانات على ذلك فإنّهم يحذرونهم من عودة السيد جونز إلى المزرعة.
.
بعد تمادي الخنازير في تعاملهم مع الحيوانات الأخرى، وظهور الصراع بين الخنازير أنفسهم، ومصادقة الخنازير للبشريين ومحاولة تقليدهم والنوم على السرير ولبس الملابس، وتشبههم بالبشر، والتمييز الواضح بين الخنازير والحيوانات الأخرى، فإنّ الحيوانات تثور في وجههم مرة أخرى.
لك ان تعرف كيف تبدأ الثورة على اهداف وتطلعات لنتائج نبيلة ،وعند نجاحها يتغير مجراها وتصبح في صالح اشخاص ماكرين ويبقى المتضرر الوحيد الشعب الذي يرضى بالاوهام ولا يستطيع حتى التفكير والتعبير عن رأيه.
وقد اختلط عليها الأمر، ولم تعد تميز بين أوجه الخنازير وأوجه الرجال

رواية الأدب العالمي العدالة الاجتماعية جورج أورويل ناقد بريطاني تاريخ الأدب العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

سيناريو مجنون| فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي.. لن تتخيلها

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل .. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

الأهلي يكسب مواجهة “تجديد العقود”| كواليس توقيع ثلاثي الفريق.. “المخيف" يقترب.. وكولر ”في السكة"

الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية.. تفاصيل

ضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان كيمياء الثانوية العامة وإرساله لشاومينج

بشرى للمواطنين.. وظائف جديدة على بوابة الحكومة في هذا التوقيت

شاومينج ينشر أسئلة الكيمياء والجغرافيا بعد توزيعهما بلجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

وزارة العمل: مكتب التمثيل العمال بإيطاليا يُعيد مستحقات عمال مصريين

لتعزيز العلاقات وزيادة الإنتاج.. وزارة العمل تنظم زيارات ميدانية للمنطقة الصناعية ببورسعيد

بعد انسحاب فاجنر.. قوات أحمد الشيشانية ذراع بوتين العسكرية تتوجه لهذا الموقع

وزارة العمل: ندوة لتوعية العمال بالمفاوضة الجماعية وتشريعات العمل ببني سويف

حجازي يوجه بتوفير وسائل التهوية في لجان امتحانات الثانوية العامة لراحة الطلاب

البنوك تحسم أسعار الفائدة على الودائع والشهادات الادخارية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة جماعية|أم تخسر نصف وزنها بسبب الإحراج على السوشيال ميديا.. صور

بشروط الأهلي.. القصة الكاملة لتجديد عقد حسين الشحات وقيمة راتبه الشهري

الفرق كبير.. صور رضوى الشربيني وياسمين عز بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

مش هتتعرض للخطر أبدا.. جمال شعبان ينشر نصائح لمرضي الضغط المرتفع

فيديو

جمدت بويضاتى .. ديما بياعة تروى معاناتها للحصول على هرمونات

فنانة شهيرة داخل قسم شرطة فى إيطاليا.. تفاصيل

فيديو لأصدقاء عريس يثير الجدل بتصرف غريب بعد حفل الزفاف

في سياق الدراما.. فنانة عربية شهيرة : زوجي لا يمانع تقديمي مشاهد ساخنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ