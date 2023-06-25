أمين عام البحرية الدولية يؤكد أهمية دور البحارة في الحفاظ على حالة المحيطات

أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، في رسالته بمناسبة يوم البحار 2023، أهمية دور البحارة في الحفاظ على حالة المحيطات، حيث يعمل القطاع البحري على جعل الشحن أكثر سلامة واستدامة من الناحية البيئية، مشيراً إلى أن البحارة لعبت دائمًا دورًا حاسمًا في المساعدة على حماية صحة المحيط والكوكب، وهذا الدور مهم بشكل متزايد.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال ليم: "هذا العام بينما نحتفل بمرور 50 عامًا على صكنا البيئي الرئيسي - اتفاقية ماربول - لتجديد التزامنا الراسخ تجاه حماية بيئتنا، يظل هذا أكثر أهمية".. وأضاف: "مع تسريع صناعة النقل البحري من دعمها للجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ من خلال التحرك نحو إزالة الكربون، فإن أصوات البحارة وإجراءاتهم هي المفتاح لضمان الانتقال العادل إلى مستقبل خالٍ من الكربون".



وتابع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: "لقد تغير الكثير في مجال الشحن خلال 50 عامًا منذ اعتماد اتفاقية ماربول في 2 نوفمبر1973، وظل التزام المنظمة البحرية الدولية بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها ثابتًا.. الموضوع البحري العالمي لعام 2023 سيسمح لنا بالاحتفال بهذا الإرث، مع التأكيد أيضًا على التزامنا بالبناء على الأسس القائمة بينما نتحرك معًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا، وقد تم تحديد يوم البحار (25 يونيو) بموجب قرار اعتمده المؤتمر الدبلوماسي لعام 2010 في مانيلا لاعتماد اتفاقية STCW المنقحة، والغرض المعلن منه هو الاعتراف بالمساهمة الفريدة التي يقدمها البحارة من جميع أنحاء العالم للتجارة البحرية الدولية والاقتصاد العالمي والمجتمع المدني ككل".



وقال: "ولتسليط الضوء على أن البيئة البحرية تستحق الحماية، تدعو المنظمة البحرية الدولية البحارة للاحتفال بيوم البحار 2023 من خلال مشاركة صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي أينما كانوا في البحر، الفكرة هي أن العالم يرى بأعينهم كيف أن العمل الحيوي الذي يقومون به يحمي المحيطات كل يوم. كما تدعو المنظمة البحرية الدولية الدول الأعضاء وجميع العاملين في الصناعة البحرية للاحتفال باليوم باستخدام الهاشتاج #WorldMaritimeDay ووسم IMO على وسائل التواصل الاجتماعي Twitter و Instagram و Facebook و LinkedIn".



وأردف الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أنه "كجزء من الاحتفالات، سوف يكتسي مقر المنظمة البحرية الدولية بالضوء الأزرق مرة أخرى في مساء اليوم للترويج للموضوع البحري العالمي لهذا العام، (ماربول في سن الخمسين - التزامنا مستمر).

وتدعو المنظمة البحرية الدولية المشاركين إلى إنارة المباني والجسور والموانئ والسفن والمعالم الأثرية والمتاحف وغيرها من المعالم الرمزية بمناسبة الاحتفال باليوم البحري العالمي 2023.