عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام البحرية الدولية يؤكد أهمية دور البحارة في الحفاظ على حالة المحيطات

صدى البلد

  أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، في رسالته بمناسبة يوم البحار 2023، أهمية دور البحارة في الحفاظ على حالة المحيطات، حيث يعمل القطاع البحري على جعل الشحن أكثر سلامة واستدامة من الناحية البيئية، مشيراً إلى أن البحارة لعبت دائمًا دورًا حاسمًا في المساعدة على حماية صحة المحيط والكوكب، وهذا الدور مهم بشكل متزايد. 


وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال ليم: "هذا العام بينما نحتفل بمرور 50 عامًا على صكنا البيئي الرئيسي - اتفاقية ماربول - لتجديد التزامنا الراسخ تجاه حماية بيئتنا، يظل هذا أكثر أهمية".. وأضاف: "مع تسريع صناعة النقل البحري من دعمها للجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ من خلال التحرك نحو إزالة الكربون، فإن أصوات البحارة وإجراءاتهم هي المفتاح لضمان الانتقال العادل إلى مستقبل خالٍ من الكربون".


وتابع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: "لقد تغير الكثير في مجال الشحن خلال 50 عامًا منذ اعتماد اتفاقية ماربول في 2 نوفمبر1973، وظل التزام المنظمة البحرية الدولية بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها ثابتًا.. الموضوع البحري العالمي لعام 2023 سيسمح لنا بالاحتفال بهذا الإرث، مع التأكيد أيضًا على التزامنا بالبناء على الأسس القائمة بينما نتحرك معًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا، وقد تم تحديد يوم البحار (25 يونيو) بموجب قرار اعتمده المؤتمر الدبلوماسي لعام 2010 في مانيلا لاعتماد اتفاقية STCW المنقحة، والغرض المعلن منه هو الاعتراف بالمساهمة الفريدة التي يقدمها البحارة من جميع أنحاء العالم للتجارة البحرية الدولية والاقتصاد العالمي والمجتمع المدني ككل".


وقال: "ولتسليط الضوء على أن البيئة البحرية تستحق الحماية، تدعو المنظمة البحرية الدولية البحارة للاحتفال بيوم البحار 2023 من خلال مشاركة صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي أينما كانوا في البحر، الفكرة هي أن العالم يرى بأعينهم كيف أن العمل الحيوي الذي يقومون به يحمي المحيطات كل يوم. كما تدعو المنظمة البحرية الدولية الدول الأعضاء وجميع العاملين في الصناعة البحرية للاحتفال باليوم باستخدام الهاشتاج #WorldMaritimeDay ووسم IMO على وسائل التواصل الاجتماعي Twitter و Instagram و Facebook و LinkedIn".


وأردف الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أنه "كجزء من الاحتفالات، سوف يكتسي مقر المنظمة البحرية الدولية بالضوء الأزرق مرة أخرى في مساء اليوم للترويج للموضوع البحري العالمي لهذا العام، (ماربول في سن الخمسين - التزامنا مستمر).

 وتدعو المنظمة البحرية الدولية المشاركين إلى إنارة المباني والجسور والموانئ والسفن والمعالم الأثرية والمتاحف وغيرها من المعالم الرمزية بمناسبة الاحتفال باليوم البحري العالمي 2023.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

أزمات الأبيض تتواصل.. لاعبو الزمالك يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

تم القبض عليه.. ما هو مصير مسرب امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم؟

ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة| صور

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

سيناريو مجنون| فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي.. لن تتخيلها

ترشيحاتنا

بديل محمد صلاح ينتقل للدوري الألماني.. تفاصيل

السياحة تناقش مع رئيس بعثة الحج المصرية خطة التصعيد للمشاعر المقدسة|صور وفيديو

لماذا حذر ترامب من «عواقب» الإطاحة ببوتين؟

العاهل السعودية يصدر أمرا ملكيا جديدا

رقصة والدة أصالة تثير الجدل في زفاف ابنها.. فيديو

مفاجاءة جديدة بشأن تجديد عقد شيكابالا في الزمالك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استقبال توأمها .. أجرأ 10 صور لـ ريهام حجاج | شاهد

5400 كيلو متر.. شاب باكستاني يعبر دولا سيرا لأداء مناسك الحج

ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة| صور

انهيار جميل جميل المغازى وشقيقته فى جنازة والدهما.. صور

فيديو

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ابن عاق ودبدوبة.. والد حسام حبيب يضرب مجددًا| ما القصة؟ «فيديوجراف»

جمدت بويضاتى .. ديما بياعة تروى معاناتها للحصول على هرمونات

فنانة شهيرة داخل قسم شرطة فى إيطاليا.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ