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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنتي مش غلطانة| مفيدة شيحة تعلن تضامنها مع صاحبة الفستان الأزرق

صدى البلد

تضامنت الإعلامية مفيدة شيحة، مع ياسمين ياسر صاحبة الفستان الأزرق، والتي نشر لها مقطع فيديو وهي ترقص في إحدى الأفراح، مشيرة إلى أن ما حدث لها من تنمر شيء مرفوض شكلا وموضوعا تماما.

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وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مالك قاعة الأفراح التي كنت فيها هو من نشر هذا الفيديو،والفتاة قدمت بلاغ بنشر فيديو عنها دون موافقتها، لافتة إلى أن هذا الأمر يعد تعدي على حقوق الأخيرين.

ووجهت مفيدة شيحة، حديثها لصاحبة الفستان الأزرق، قائلة :" أنتي مش غلطانة وأنا لو مكانك كنت هعمل زيك!!، والناس كلها بترقص في الافراح من زمان وعادي جدا".
 

 

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