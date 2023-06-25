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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قطاع الفنون التشكيلية يطلق مبادرة عبر عن نفسك.. اعرف التفاصيل

صدى البلد

أطلق قطاع الفنون التشكيلية مبادرة "عبر عن نفسك" من خلال إدراج المعلومات الخاصة بكل فنان عبر رابط قام بإطلاقه قطاع الفنون التشكيلية. 

 

 وأوضح قطاع الفنون التشكيلية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك،" عبر عن نفسك .. زى اكتر من 5600 فنان وادرج سيرتك الذاتية بأكبر موسوعة سيرة ذاتية للفنانين التشكيليين المصريين بقطاع الفنون التشكيلية وكمان بندعوك تطور معانا نموذج الاستمارة الخاصة بالسيرة ووفرنا عليك الوقت والمجهود فتقدر تسجل من خلال الرابط هتلاقيه في آخر البوست". 

 

جدير بالذكر، توجه الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية بالشكر لقيادات القطاع المنتهية فترة شغلهم للدرجة القيادية التي كانوا عليها قانونياً وهم إيمان جلال مدير عام الشئون المالية، وداليا مصطفى مدير عام مراكز الفنون، وعمرو عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة لصيانة وترميم الأعمال الفنية، وأشرف عبد السميع مدير عام الإدارة العامة الأستراتيجية، معبراً لهم عن تقديره لما بذلوه من جهد ووقت وأنهم كانوا دائما على قدر المسؤولية.

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في الوقت نفسه هنأ "قانوش" القيادات الجديدة التي اختارها وكلفها بتسيير أعمال الإدارات الشاغرة وهم الفنان علي سعيد مدير عام مراكز الفنون، وعبير عزت مدير عام الشئون المالية، أحمد الشاعر مدير عام الإدارة العامة لصيانة وترميم الأعمال الفنية، وطه إبراهيم صالح مدير عام الإدارة العامة الاستراتيجية.

الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية مراكز الفنون التواصل الإجتماعي فيس بوك

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