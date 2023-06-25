أحمد سعد: اختياراتي طلعت مظبطة حياتي وبفكر أعمل قصة حياة عمرو دياب| فيديو

قال الفنان أحمد سعد إنه سعيد بالنجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن سر هذا التألق هو التوفيق من عند الله واجتهاده وإخلاصه لعمله.

وعبر أحمد سعد عن شعوره تجاح أعماله الناجحة خلال الفترة الماضية في تصريحات لكاميرا صدى البلد قائلا:" السنة اللي فاتت دي كانت جميلة وأنا مبسوط جدا بالنجاح والتكريمات.. وربنا يستر من السنة الجاية واللي فاتت كانت جميلة جمال مش عادي".

واستطرد أحمد سعد مازحا:" اختياراتي طلعت مظبطة حياتي وأي أغنية بتنجح وبتحقق نجاح بمجهود فريق العمل..الحاجات اللي عملتها السنة اللي فاتت من هزار وضحك كان قادر يوديني في مكان مش حلو.. بس أنا بحب أكون على طبيعتي أوي".

وأشار أحمد سعد في تصريحاته إلى أن الذكاء الاصطناعي ممكن أن يكون مفيدا، موضحا:"هيفيد لو قدرنا نستخدمه بشكل مفيد والتطور فيها كل شيء في الدنيا ليه فوائد أو أضرار".

وكشف أحمد سعد عن موعد تقديمه فيلم سينمائي قائلا:" نفسي أعمل فيلم تكون قصة حقيقية لأني بحب القصص الحقيقية وقلت أعمل قصة حياتي واستنى شوية وممكن اعمل قصة حياة عمرو دياب".

أقيم مساء الأربعاء حفل توزيع جوائز الميما الموسيقية بحضور عدد كبير من نجوم الغناء في مصر أبرزهم المايسترو هاني فرحات وعصام كاريكا وأحمد سعد.

وحضر حفل توزيع جوائز الميما الفنان أحمد سعد الذي حصل على ثلاث جوائز منها أفضل مطرب وكليب، وحصلت أيتن عامر على جائزة الموهبة، فيما نال عمر كمال جائزة أفضل مطرب شعبي.