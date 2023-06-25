عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر لصناعة الكيماويات: 1.3 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لمشروع إنتاج حبيبات الكلور

مصر لصناعة الكيماويات
مصر لصناعة الكيماويات

قالت شركة مصر لصناعة الكيماويات،التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنها لم تتوصل حتى الآن لأي اتفاق مع أي بنك بشأن تمويل مشروع إنتاج حبيبات الكلور المقدر بتكلفة استثمارية قدرها  1.3 مليار جنيه.

وأوضحت شركة مصر لصناعة الكيماويات، اليوم، أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد الخميس الماضي مراسم توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور، وذلك بين شركة مصر لصناعة بنسبة مساهمة 12% وشركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات بنسبة مساهمة 76%، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة مساهمة 12%.

تفاصيل الاتفاق

وبموجب هذا العقد يتفق الأطراف الثلاثة على تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "بيور دايف" يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور الخاصة بالتطهير وقتل البكتيريا والفيروسات.

وتتعدد استخداماته لتشمل: تطهير وتنقية المياه، وتعقيم وتطهير الأدوية وصناعة الطعام، وتعقيم حمامات السباحة، وتعقيم وتطهير التربة والغرس للزراعة، وعامل مضاد للانكماش في صناعة النسيج، وتبيض وصناعة الطباعة والصباغة وصناعة الورق، وذلك لتوفير جزء من احتياجات الدولة وتقليل الاستيراد.

ونص عقد الاتفاق على تعاون الأطراف الثلاثة فيما بينهم والتنسيق، لاتخاذ إجراءات تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري، وتقديم كافة المستندات اللازمة لإتمام ذلك، كما نظمت بنود الاتفاق الاحكام الخاصة بنسب المساهمين، وقواعد تشكيل الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وتحديد اختصاصات كل منهما، مع اعداد اتفاق تفصيلي يتضمن دراسة الجدوى واستراتيجية العمل والخطط التنفيذية للمشروع، والذي سيقام على أرض توفرها شركة مصر لصناعة الكيماويات بمساحة 15 ألف م2.

ولفتت شركة مصر لصناعة الكيماويات إلى أن دراسات جدوى المشروع أظهرت أن التكلفة الاستثمارية تبلغ 1.3 مليار جنيه، بمتوسط إيراد سنوي متوقع قدره 990 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن متوسط صافي الربح السنوي المتوقع 145 مليون جنيه على أن تكون فترة الاسترداد المتوقعة للمشروع 5 سنوات و3 أشهر، مضيفة أن صافي القيمة الحالية للمشروع 74 مليون جنيه.

وأكدت أن الدراسة التسويقية أسفرت عن وجود طلب محلي ويتم سد الاحتياجات المحلية عن طريق الاستيراد من الخارج مما يعطي ميزة تنافسية للشركة بالإضافة لوجود عرض اتفاق من إحدى الجهات داخل مصر لشراء كامل كمية الإنتاج.

وتابعت: اتفق الشركاء أن يتم إنشاء المصنع داخل أرض شركة مصر لصناعية الكيماويات مقابل قيمة إيجارية سنوي.

txt

أرباح مصر لصناعة الكيماويات تتضاعف مرة ونصف خلال 11 شهرا

txt

مصر لصناعة الكيماويات تتفق على إنشاء شركة جديدة لتنفيذ مشروع حبيبات الكلور

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بلغ 435.66 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 148.39 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 676.58 مليون جنيه مقابل 399.09 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

 

مصر لصناعة الكيماويات إنتاج حبيبات الكلور مليار جنيه القابضة للصناعات الكيماوية الكلور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

عاجل .. الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع مدافع تشيلسي

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

زيادة الإنتاجية والدخل... 10 فوائد للري الحديث والذكي |تعرف عليها

أدعية وقفة عرفة 2023 .. 14 كلمة وردت عن سيدنا النبي

أوكرانيا تلوم الغرب على تعثر هجومها المضاد.. تفاصيل

بعد أزمة توقيعه لبراميدز.. والدة سيف فاروق جعفر: أبوه مايعرفش حاجة عننا

لحوم بـ180 جنيها وتخفيضات 50 % على السلع| جهود الحكومة لتأمين احتياجات المواطنين

تبدأ من 440 ألف جنيه.. أسعار سيارات شيري موديل 2023 في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم العمر| مفاجأة ابنها الطيار أنستها فرحة الحج .. إيه الحكاية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

3 مشروبات قبل النوم تساعد على خسارة الدهون

خطوات بسيطة تخلصك من السموم بجسمك

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ