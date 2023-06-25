50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول ما أعلنت عنه شركة الأدوية البريطانية العملاقة "جي إس كي"، الجمعة، أنها وافقت على تسوية دعوى قضائية أمريكية تتعلق باحتمال تسبب عقار "زانتاك" الذي توقفت عن إنتاجه في الإصابة بمرض السرطان، مما حال دون وصول أول دعوى بهذا الشأن لساحات القضاء الشهر المقبل.

وقالت الشركة، إنها توصلت لاتفاق سري مع أحد سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية الذي يقول إنه أصيب بسرطان المثانة بسبب تناول "زانتاك"، مشيرة إلى أن موافقتها على التسوية تعكس رغبتها في تجنب تشتيت جهودها في عملية مطولة للتقاضي.

ولم تعترف الشركة بأي مسؤولية، قائلة إنها ستدافع عن نفسها بضراوة في أي دعوى أخرى تتعلق بعقار "زانتاك"، وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة المتعلقة بتلك الدعوى في 24 يوليو، لتكون بمثابة أول اختبار لصمود صحة ما قيل عن ارتباط "زانتاك" بالإصابة بالسرطان.

وهناك عدد محدود من الدعاوى القضائية تتعلق بذات الأمر في كاليفورنيا، ونحو 78 ألف قضية في محكمة ولاية ديلاوير، وبعد إقراره عام 1983، أصبح "زانتاك" المستخدم لعلاج الحموضة وحرقة المعدة من أوائل الأدوية التي تتخطى مبيعاتها السنوية مليار دولار.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو…