كونتكت المالية القابضة ضمن أقوى 50 شركة في مصر.. فيديو

عرض برنامج "بيزنس" تقديم الإعلامية شيماء موسى المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، تقريرا لإنجازات شركة ثروة للتأمين والتي تعد إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية، بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيسها في مصر.

وأوضح التقرير أن "ثروة" كانت حلما، تم التخطيط له كثيرا لتحقيقه على أرض الواقع، وكانت بدايته عام 2018 بهدف توعية الناس بأهمية التأمين ومعرفة حقوق المواطنين قبل الالتزامات.

حرصت الشركة على اختيار أفضل الموظفين من أصحاب المهارات والخبرات و الذين تم تدريبهم على أعلى مستوى أيضا، بالإضافة إلى تطوير قدراتهم ليصبحوا قادرين على العمل بالمعايير الدولية.

وأضاف التقرير، أن الهدف الأول و الأخير للشركة هو أولوية العميل وتقديم خدمات تتميز بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

وكان أول فروع الشركة في القاهرة والإسكندرية عام 2019، وفي خلال عام واحد فقط أصبحت الشركة مركزا متقدما ضمن شركات التأمين، وتحقيق 91 مليون جنيه من الأقساط وذلك كان نتيجة للمجهود المشترك مع شركاء النجاح.

وبالرغم من أزمة كورونا عام 2020، اتخذت الشركة هذه الأزمة تحديا لحماية العملاء من المخاطر، وكان ذلك من خلال تغيير خطة العمل مع الموظفين، وقاموا بفتح كل قنوات الإتصال حتى من المنازل و تم تحقيق أفضل النتائج بأعلى جودة.

كانت 2021 نقطة التحول للمجموعة، بحجم استثمارات أعلى و توفير فرص عمل أكبر، وقادة عملاء أكثر حتى وصلت الأقساط إلى 352 مليون جنيه، و لم تتوقف "ثروة" عند الوصول لأعلى درجات التميز و النجاح، لكنها استمرت حتى أطلقت الموقع الإلكتروني الرسمي الذي يتناول كل المعلومات و الأخبار التي يحتاجها العميل.



وفي وقت قياسي استطاعوا أن يطوروا من منتجاتهم بجانب تأمينات الأفراد، وتم التطوير والتنويع في باقي الباقات التأمينية المتخصصة، حتى الحصول على جائزة شركة التأمين الأسرع نموا و ديناميكية في مصر لعام 2022، بترشيح من مجلة أعمال دولية تتويجا لنجاح الشركة الملحوظ في السوق المصري والذي يعتبر أكبر دليل على الفاعلية والمصداقية للوصول إلى 50 ألف عميل في أقل من 5 سنوات.



وتابع التقرير أنه قريبا سيتوفر فرع بالصعيد، وأنهم حاليا يقومون بدراسة التوسع إقليميا.

