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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن نشر قوات إضافية في الضفة الغربية

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه سيرسل قوات إضافية إلي الضفة الغربية، ردا على الظروف الأمنية المتوترة.

وصادق جيش الاحتلال الإسرائيلي، على نشر كتيبتين إضافيتين في الضفة الغربية، اعترافا بالحاجة الملحة لتعزيز الإجراءات الأمنية.

تأتي هذه الخطوة كرد مباشر على الظروف الأمنية المتوترة السائدة في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، عن قلقه العميق إزاء هجمات المستوطنين المتطرفين الأخيرة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وأكد سوليفان، في مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنيجبي، أهمية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه، داعيًا إلى اتخاذ خطوات إضافية لاستعادة الهدوء وخفض التوترات.

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ودعا إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب بما في ذلك التوسع الاستيطاني التي تزيد من تأجيج التوترات، معربًا عن أمل الولايات المتحدة في أن يبني الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني على الالتزامات التي تم التعهد بها خلال الفترة الأخيرة، وأن يجتمعا في وقت قريب.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية الاحتلال الاسرائيلي

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