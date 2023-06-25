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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بهوت شورت.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة لافتة

صدى البلد

تصدرت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل، بعد إطلالتها الاخيرة بهوت شورت وهو ما جعل اطلالتها جريئة.

 

وتحرص نادين نسيب نجم، على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها وأدق تفاصيل حياتها، وذلك عبر حسابها الشخصيبموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".


 

وتعد  الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، نجمة ذات وجه حسن وتتمتع بملامح طبيعية جميلة، وفى هذا التقرير نعرضلكم أجمل إطلالاتها.


 

وتتميز الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بحفاظها على قوامها المتناسق واختيارها لاستايل يكشف عن أنوثتها، فهيلا تضع الكثير من مساحيق التجميل وتكتفى في أغلب إطلالتها بالبشرة الطبيعية. 


 

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج بألوان النود.


 

وخلال لقائها في برنامج "كلام نواعم" تحدثت نادين نسيب نجيم عن خطيبها ناريك ناربيكيان كاشفة عن موعد زواجهما وقالت: "أنا مشغولةالآن لذا لن أتمكن من الزواج وفي الأغلب سيكون الزفاف في الصيف المقبل لأنني أحب أجواء الصيف عن الشتاء".


 

وعن علاقتها بخطيبها وكيف بدأت قالت نادين نسيب نجيم: "عندما تعرفت على خطيبي كانت علاقتنا صداقة، ومع الوقت شعرت أن بهالأشياء التي تسعدني وهذا لا يعني أنه أفضل من زوجي الأول هادي، فزوجي السابق لم يكن مناسبا لي لكن من الممكن أن يكون لامرأةأخرى هو رجل أحلامها".

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الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم نادين نسيب نجيم نادين نسيب

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