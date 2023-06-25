وزير الزراعة يهنئ أستاذ امراض النباتات لحصوله على جائزة الدولة للتفوق

قدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التهنئة للدكتور كامل عبد السلام رئيس قسم بحوث امراض القطن(سابقا) المشرف السابق على المعمل المركزى للتقنيات الحيوية - معهد بحوث امراض النباتات بمركز البحوث الزراعية بمناسبة حصوله على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الزراعية.

جاء ذلك بعد إعلان أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم أسماء الفائزين بجوائز الدولة في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2022.

تمنى وزير الزراعة للدكتور "عبدالسلام" التوفيق ومزيدا من النجاحات له ولكل الأساتذة والباحثين في المعاهد والمعامل البحثية التابعة للوزارة مؤكدا على أهمية البحوث التطبيقية فى خدمة القطاع الزراعى.