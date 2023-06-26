مركز الدراسات التربوية والنفسية بجامعة القاهرة يقدم دورات صيفية

أعلن مركز الدراسات التربوية والنفسية والخدمات التعليمية بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة عن التسجيل في دورات اللغة الإنجليزية المتخصصة الدورة الأولى General English.

للتسجيل من الرابط التالى:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx6ghB0WgLlJV7Ew37yxtz84Pd2JtUiJQJ_Eqseo8_-OtMPw/viewform?usp=sf_link

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، نظمت وحدة الإدمان والطب النفسي بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة منال المصري عميد الكلية، ندوة بعنوان "سوء استخدام المواد المخدرة والبعد عن استخدامها"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يقام سنويا يوم 26 من يونيو.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية تسليط الضوء على ظاهرة تعاطي المخدرات والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، وضرورة تكوين وعي اجتماعي وثقافي وصحي بأضرار آفة المخدرات، وتعديل اتجاهات الأفراد وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عند تعاطي بعض أنواع المخدرات، منوهًا بجهود وحدة الإدمان والطب النفسي بكلية طب قصر العيني، وجهود الدولة المبذولة في مجال مكافحة المخدرات ونجاحها في ضبط العديد من جرائمها.