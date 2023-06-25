عوض تاج الدين: لا يمكن إلغاء العلاج على نفقة الدولة

رد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، علي ما تردد عن إلغاء العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" لا يمكن إلغاء العلاج علي نفقة الدولة لأن هذا الأمر حق دستوري للمواطن ومحدش يقدر يعمل كده".

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن المبادرات الرئاسية تستهدف اكتشاف الأمراض التي لا يعرفها المواطنون.

وأضاف أن سيارات مبادرة 100 يوم صحة، تقدم 70 % من الخدمات الطبية والصحية التي يحتاجها المريض، مضيفا أنها لا تحتوي على الخدمات الدقيقة وهنا يتم التحويل للوحدات الصحية والمستشفيات.