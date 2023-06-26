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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البريد يصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 125 عاما على تأسيس البنك الأهلي

صدى البلد

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريا بمناسبة الاحتفال بمرور مائة وخمسة وعشرين عامًا على تأسيس البنك الأهلي المصري، ساهم خلالها البنك في تنفيذ جدول الأعمال الاقتصادي الوطني وإثراء الأحوال المصرفية والمالية في السوق المصري.

تأسس البنك في 25 يونيو 1898 بموجب أمر عالٍ من الخديوي عباس حلمي الثاني كشركة مساهمة مصرية برأس مال قدره مليون جنيه إسترليني، تحت سجل تجاري رقم (١)، وكان البنك الأهلي المصري أول بنك يصدر أوراق البنكنوت في مصر، وافتتح أول فروعه بالقاهرة في 3 سبتمبر 1898 ليكون نقطة الانطلاق نحو التوسع جغرافيا في جميع أنحاء الجمهورية حتى وصل عدد فروعه إلى أكثر من 630 فرعًا.

تواجد خارجي

قق البنك الأهلي تواجدًا خارجيا فعالًا بدءًا من الشركات التابعة إلى مكاتب التمثيل والفروع، ويشمل ذلك البنك الأهلي - لندن (المملكة المتحدة)، مكتب جوهانسبرج (جنوب إفريقيا)، فرع شنغهاي (الصين)، فرع نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، مكتب دبي (الإمارات العربية المتحدة)، مكتب أديس أبابا (أثيوبيا) ، البنك الأهلي المصري - الخرطوم (السودان) ، فرع جوبا (جنوب السودان) ويدعم هذا التواجد شبكة عالمية من البنوك المراسلة في مختلف أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن مقاس الطابع ( 5 سم في 6 سم) مؤمن ضد التزييف ومتعدد الألوان ومزود ببصمة ذهبية، وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع التذكارية والمتابعين لها تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع بطريقة مبتكرة وجذابة.

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