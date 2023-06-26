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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. عزاء المخرج جميل المغازي

جميل المغازي
جميل المغازي

يقام اليوم الإثنين، عزاء المخرج الراحل جميل المغازي في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وذلك بعد وفاته صباح يوم السبت 24 يونيو. 

 

وكتب  ابنه جميل جميل المغازي، في منشوره عبر فيسبوك: «البقاء لله.. انتقل الى رحمة الله والدنا المخرج / جميل المغازي.. صلاة الجنازة غدا الاحد ٦/٢٥  بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد و الدفن بمقابر الأسرة بمدينة ٦ أكتوبر طريق الواحات». 

صلاة الجنازة علي المخرج جميل المغازي من مسجد الشرطة.. صور

انهيار جميل جميل المغازى وشقيقته فى جنازة والدهما.. صور

وتابع جميل جميل المغازي، قائلاً: «سيقام العزاء يوم الاثنين ٦/٢٦ بدار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد- قاعة الوهاب .. نسأل الله تعالى للمتوفى الرحمة و المغفرة و للأسرة الصبر و السلوان». 

 

جنازة جميل المغازي

وشيعت أسرة المخرج الراحل جميل المغازي،  جنازته من مسجد الشرطة في منطقة السادس من أكتوبر، عقب صلاة الظهر، يوم الأحد 25 يونيو. 

قال المخرج جميل جميل المغازي، إن جثمان والده يمكث الآن في مستشفى نيورو اسبيتاليا، في مدينة السادس من أكتوبر. 

 

وفاة جميل المغازي

توفي صباح يوم السبت 24 يونيو، المخرج الكبير جميل المغازي، بعد صراع مع المرض.

وكتب نجل المخرج جميل المغازي، عبر فيسبوك: «لا حول ولا قوه إلا بالله .. أبويا جميل المغازى فى ذمة الله.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسعدك فى الجنة زى ما كنت بتسعدنا دايماً.. إنا لله وإنا إليه راجعون». 

 

ويعد المخرج الكبير جميل المغازي من اهم مخرجي التلفزيون المصري وقال المغازي، إن التليفزيون كان يكلفه هو والإعلامي مفيد فوزي بعمل سهرات لمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وزكي طليمات.

وأشار إلى أنه لم يهتم فقط بهؤلاء النجوم واهتم بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخري منها احسان عبد القدوس ويوسف ادريس وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي.

وأضاف جميل المغازي، خلال لقاء تلفزيوني  أنه قام بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، موضحا أنه كان يفضل أن يعمل معه محاور جيد لذلك اختار الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية أمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر.

وأشار جميل المغازي، إلى أنه يشاهد دائما الحلقات التي تم تسجيلها مع هؤلاء العملاقة منهم عادل أمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوي ونجلاء فتحي وتوفيق الحكيم وعبد الرحمن الأبنودي وفيروز وماجدة الرومي وغيرهم من الشخصيات العظيمة والحلقات تعدت 500 ساعة.

وكشف المخرج الكبير جميل المغازي، عن العديد من الكواليس والمفاجآت التي تعرض لها مع كل شخص خلال تصويره وحواراته مع الفنانين والأدباء والمفكرين، مؤكدا أن هناك عددا من الحلقات نادرة لم تذع حتى الآن، ولم تتواجد مع أحد حتى المذيعين الذين قاموا بعمل الحوارات معهم.

 

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