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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انهيار جميل جميل المغازى وشقيقته فى جنازة والدهما.. صور

جنازة جميل المغازى
جنازة جميل المغازى

انتهت مراسم تشييع جثمان المخرج جميل المغازى فى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد حيث حضر  عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

وحرص الفنان أشرف زكى على حضور مراسم تشييع جثمان جميل المغازي وانهار من البكاء كل من جميل جميل المغازى وشقيقته فى الجنازة. 

وكشف المخرج جميل جميل المغازي، عن إقامة عزاء والده الراحل، بعد غد الإثنين من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وذلك بعد وفاته صباح اليوم السبت 24 يونيو.

وكتب جميل جميل المغازي، في منشوره عبر فيسبوك: «البقاء لله.. انتقل الى رحمة الله والدنا المخرج / جميل المغازى.. سيقام العزاء يوم الاثنين ٦/٢٦ بدار مناسبات مسجد الشرطه بالشيخ زايد- قاعة الوهاب .. نسأل الله تعالى للمتوفى الرحمة و المغفرة و للأسرة الصبر و السلوان».

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جميل المغازى

توفي المخرج الكبير جميل المغازي، بعد صراع مع المرض، ولم يتم حتى الآن الاعلان عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

وكتب نجل المخرج جميل المغازي، عبر فيسبوك: «لا حول ولا قوه إلا بالله .. أبويا جميل المغازى فى ذمة الله.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسعدك فى الجنة زى ما كنت بتسعدنا دايماً.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

حول المخرج جميل المغازي

ويعد المخرج الكبير جميل المغازي من اهم مخرجي التلفزيون المصري وقال المغازي، إن التليفزيون كان يكلفه هو والإعلامي مفيد فوزي بعمل سهرات لمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وزكي طليمات.

وأشار إلى أنه لم يهتم فقط بهؤلاء النجوم واهتم بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخري منها احسان عبد القدوس ويوسف ادريس وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي.

وأضاف جميل المغازي، خلال لقاء تلفزيوني  أنه قام بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، موضحا أنه كان يفضل أن يعمل معه محاور جيد لذلك اختار الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية أمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر.

وأشار جميل المغازي، إلى أنه يشاهد دائما الحلقات التي تم تسجيلها مع هؤلاء العملاقة منهم عادل أمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوي ونجلاء فتحي وتوفيق الحكيم وعبد الرحمن الأبنودي وفيروز وماجدة الرومي وغيرهم من الشخصيات العظيمة والحلقات تعدت 500 ساعة.

وكشف المخرج الكبير جميل المغازي، عن العديد من الكواليس والمفاجآت التي تعرض لها مع كل شخص خلال تصويره وحواراته مع الفنانين والأدباء والمفكرين، مؤكدا أن هناك عددا من الحلقات نادرة لم تذع حتى الآن، ولم تتواجد مع أحد حتى المذيعين الذين قاموا بعمل الحوارات معهم.

جنازة جميل المغازى
جنازة جميل المغازى
جنازة جميل المغازى
جنازة جميل المغازى
جنازة جميل المغازى
جنازة جميل المغازى
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