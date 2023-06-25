جمدت بويضاتى .. ديما بياعة تروى معاناتها للحصول على هرمونات

كشفت الفنانة ديما بياعة، عن سر زيادة وزنها وتعرضها للتنمر من قبل بعض المتابعين لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وقالت ديما بياعة ، فى لقاء مع الاعلامي على ياسين ببرنامج “كتاب الشهرة” : ان السبب فى زيادة وزنى وهو أمر يكشف عنه لأول مرة اننى أرغب فى انجاب طفل من زوجى أحمد الحلو وحاولنا كثيرا فى الفترة الماضية سواء عن طريق أطفال الانابيب او غيرها ولكن لم يتحقق وقمت أيضا تجميد بويضاتى وكان هذا يستلزم حصولي على بعض الهرمونات وتسبب ذلك فى زيادة وزنى.

وأضافت ديما بياعة : كنت أتعرض إلى الموت بسبب انجاب طفل الثانى بسبب خطأ طبى من دكتور التخدير وانقذني طبيب من هذا الأمر.

ديما بياعة

وكانت نشرت الفنانة ديما بياعة؛ طليقة الفنان تيم الحسن صورة لها أثناء إلقائها بنفسها من الطائرة في مغامرة جديدة من مغامرات sky diving.

ظهر الفنان السوري تيم حسن، مع زوجته السابقة ديما بياعة وزوجته الحالية وفاء الكيلاني، في حفل تخرج ابنه ورد تيم حسن من دراسته.

وحرصت ديما بياعه، على التقاط صورة جماعية في وجود زوجها الحالي أحمد الحلو مع تيم وزوجته.

وجاء ظهور تيم حسن مع ديما لتعتبر الصورة الأولي التي يجتمعان فيها بعد طلاقها بحوالي 10 سنوات.

وكانت ديما بياعة، انفصلت عن تيم حسن في 2012 بعدما وجهت إليه اتهامات بخيانته لها.