3 ملايين جنيه | غرامة رادعة لـ انتهاك حماية البيانات الشخصية

ألزم قانون حماية البيانات الشخصية، الأشخاص بمحو البيانات الشخصية عند إنقضاء الغرض المحدد منها ، وفرض القانون عقوبات رادعة تصل لـ 3 ملايين جنيه غرامة للمخالفين.

في هذا الصدد ، نص القانون على أنه يجب على المتحكم ، محو البيانات الشخصية لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها ، أما في حال الاحتفاظ بها لأي سبب من الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض ، فيجب ألا تبقي في صورة تسمح بتحديد الشخص المعني بالبيانات .

عقوبات المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه ، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في المواد (4،5،7) من هذا القانون .