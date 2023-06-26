تعيشي يا مصر في احتفالات قصر ثقافة السلام بذكرى ثورة 30 يونيو

أقام قصر ثقافة السلام حفلا أمس تضمن العديد من الفقرات ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، ومنها عرض لفرقة السلام للموسيقى العربية.

واستمتع الحضور بالعديد من الأغاني التراثية والوطنية، ومنها "مصر التي في خاطري، كعب الغزال، يا صحبجية، حلوين من يومنا، وتعيشي يا مصر" بجانب عرض للتنورة.

واختتم الحفل بعرض فني لفرقة كورال أنغام السلام شمل مجموعة من الأغاني الوطنية المتنوعة ومنها ،"مصر يا أم الدنيا، سلمولي على مصر، طوبة فوق طوبة، وأبني، وحلاوة شمسنا، صورة".

وضمن الاحتفالية تم تنفيذ ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين خروف العيد ورسومات متنوعة تنفيذ محمد كمال، مع ورشة رسم على الوجه للأطفال تنفيذ وليد سعد.

الفعاليات نظمها فرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

في سياق متصل شهد قصر ثقافة حلوان ورشة مجسمات من الفوم نفذت بقصر الأميرة خديجة بحلوان التابع لمكتبة الإسكندرية بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو تنفيذ سهام أنور وعبير يحيى من الإدارة العامة للمواهب بالهيئة العامة لقصور الثقافة واستمرت الورشة لمدة يومين، بجانب ورشة حكي ومسابقة ثقافية عن ثورة يونيو بحضانة دار جنة الرضوان تنفيذ نها عبد اللطيف ودعاء طارق من بيت ثقافة نادى دار الحرب الإلكترونية، مع حوار عن الثورة ببيت ثقافة نادي هليوليدو تنفيذ عبير إبراهيم.

فى سياق آخر، نفذ بيت ثقافة نادي الطيران فرع التجمع مجموعة من الورش منها ورشة تحت عنوان "ماذا أصنع من مخلفات البيئة" استهدفت تعليم الرواد كيفية استغلال العبوات البلاستيكية الفارغة لعمل مقلمة والاستفادة منها للمحافظة على البيئة، وورشة فنون تشكيلية لتدوير خامات من المخلفات للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، قام خلالها الرواد باستخدام الكارتون المقوى وأغطية العبوات البلاستيكية لعمل أشكال ورود، بجانب ورشة بدار الإيمان لذوي الاحتياجات الخاصة أقامها قسم التمكين الثقافي، لمشاركة أعضاء الدار في تصميم فراشة بخامة الفوم وتزيينها بالخرز واللؤلؤ، وهدفت الورشة لتعريفهم بخامات مختلفة وألوانها وكيفية لتنسيقها.

ونفذ نادى الموهوبين بقصر ثقافة روض الفرج ورشة عمل مبخرة من الجبس بالتكنيك الرخام تنفيذ الشيماء حسن، وورشة لتعليم فن المنظور وأخرى لتعليم الرسم بالوان ال pastel oil تنفيذ تامر أحمد، مع ورشة حكى قصة الفيل والعصفور بحضانة الأمل القصة تأليف منى خارس من أجل غرس القيم الإيجابية في نفوس الأطفال نفذ النشاط مروة البيه من قصر ثقافة المستقبل.