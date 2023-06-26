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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

مراحل تطور الأدب وأساسيات الرسم والموسيقى ضمن فعاليات ثقافة البحر الأحمر

صدى البلد

شهد فرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الفعاليات الثقافية المتنوعة بمواقعه التابعة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

 

من الفعاليات محاضرة عقدت بمكتبة الخالدين بعنوان "مراحل تطور الأدب" ألقاها محمود عبد الستار مدير المدرسة الفكرية، متحدثا عن تطور الرواية في العالم العربي بسبب رحلات المثقفين والأدباء العرب إلى أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر، وأن القصة العربية تنوعت من تغيرات عديدة في مضامينها وأشكالها حتى قطعت أشواطا في هذا المجال، مشيرا إلى أن الرواية المصرية مرت من حيث تغيراتها الفنية بثلاثة مراحل مهمة وهي: مرحلة نشأة الرواية "ما قبل الحرب العالمية الأولى"، ومرحلة ما بين الحربين العالميتين، ومرحلة تأصيل الرواية المصرية، واستكمل بعدد من النقاط الأخرى موضوع المحاضرة.

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وقدمت مكتبة الطفل والشباب بالقصير ورشة رسم حر لتعليم الأطفال أساسيات الرسم مع المدربة أسماء عبدالرحيم أخصائية فنون تشكيلية بالمكتبة، والتي حرصت فيها على تشجيع وتنمية الموهب والإبداع لدى رواد المكتبة من الأطفال الموهوبين، باستخدام ألوان الرصاص والفلوماستر، بينما عقدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة حكي "قصص وعبر للأطفال" قدمتها ماجدة محمد عبداللطيف مدرس رياض أطفال، أوضحت بها أن الحكايات والقصص القديمة والحديثة مليئة بالعظات والعبر والصفات التي يجب أن يتحلى بها الإنسان منذ طفولته، بينما نفذ بيت ثقافة القصير ورشة "تعليم موسيقى" مع المدربة سهير إبراهيم موجة المسرح بالإدارة التعليمية بالقصير، وقامت بدورها بتعليم الأطفال العزف وكيفية الاندماج مع مقطوعة معينة ويكون منتبه للنغمة المسموعة لكى يعزفها بالنغمة المطلوبة وقام كل منهم بالعزف على الأورج لتدريبهم على العزف أيضا.

 

واستمرت الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، بمحاضرة عن "كيفية تنظيم الوقت والاستفادة منه" عقدها بيت ثقافة الحمراوين وتناولت بها أحلام سعيد مدرس أول لغة عربية بمدرسة النصر الابتدائية، كيف أن للوقت أهمية كبيرة في حياة الإنسان، حيث يساعد تنظيمه في زيادة كفاءة العمل وبالتالي يزيد من فرص التقدم ويمنحك فرص للتقدم وتحقيق أهدافك، وتنظيم الوقت يقلل التوتر والقلق وتخفيف الضغط والشعور بالسيطرة على كثير من المهام المطلوبة ويعمل على زيادة الثقة بالنفس، إلى جانب تنفيذ مجلة حائط لشاطئ البحر، وورشة فنية "تدوير مخلفات البيئة" مع الفنانة التشكيلية ولاء شكري، كما أقيمت بقصر ثقافة الشلاتين ورشة فنية "مجسم خروف العيد" للمدربة فاطمة جمال خير مديرة ومعلمة بحضانة أطفال المستقبل، مستخدمة ورق كانسون ابيض، شمع، أعواد تنظيف الأذن، مشابك غسيل، قلم اسود، وعقد بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة "التكنولوجيا إيجابياتها وسلبياتها" ألقاها عبيد الله محمد معلم أول مدرسة جمال عبد الناصر، موضحا كيف أن التكنولوجيا تجعل الحياة أفضل ولكنها يمكن أن تكون أيضاً عائقاً في حياتنا اليومية.

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